Andy: Un héroe sin visa

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Fue el propio Andy quien hizo pública la medida a través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram.

El exsecretario de Organización de Morena recibió el respaldo del movimiento y este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el acto como un acto de “injerencia política”.

“Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México. En saber que una visa no define a una persona”, expuso.