La saltillense Pamela Reyes rumbo a LA 2028: ‘Este pase olímpico representa ilusión, sueños y esperanza’

La saltillense Pamela Reyes rumbo a LA 2028: ‘Este pase olímpico representa ilusión, sueños y esperanza’

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

En entrevista con Vanguardia, la saltillense compartió lo que significó vivir desde el cuerpo técnico la clasificación de México a sus primeros Juegos Olímpicos en flag football y habló del compromiso que ahora asume rumbo a Los Ángeles 2028

Fútbol Americano
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El silbatazo final del partido entre México y Gran Bretaña no solo confirmó una medalla de bronce para la Selección Mexicana Femenil de flag football. Para Pamela Reyes Wiseman significó también la confirmación de que varios años de trabajo, primero como jugadora y ahora desde el cuerpo técnico, habían encontrado un nuevo punto de llegada: el boleto a los primeros Juegos Olímpicos en la historia de este deporte.

La saltillense formó parte del staff mexicano durante el Campeonato Mundial de Flag Football IFAF 2026, celebrado en Düsseldorf, Alemania, donde el representativo femenil derrotó 20-19 a Gran Bretaña en el duelo por el tercer lugar y aseguró su clasificación a Los Ángeles 2028.

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Para Reyes Wiseman, el resultado se resume en tres palabras: gratitud, honor y responsabilidad.

“Ser parte del proceso donde México ha conseguido ese pase olímpico solo se resume en gratitud, honor, responsabilidad”, compartió la entrenadora saltillense, quien consideró que el logro también representa una confirmación de que el camino recorrido ha valido la pena.

La clasificación llegó después de un partido que México tuvo controlado durante buena parte del encuentro, pero que terminó convirtiéndose en una prueba hasta los últimos segundos. Las mexicanas llegaron a tener una ventaja de 20-7, pero Gran Bretaña reaccionó y redujo la diferencia a un punto.

Desde la banca, Reyes vivió ese cierre entre la confianza y el nerviosismo.

“Fueron momentos de mucha esperanza, de confianza en que se había trabajado para eso y que ese resultado sería favorable para nosotros. Sin dejar de lado el nervio, claro”, relató.

$!La saltillense vivió desde la banca el triunfo 20-19 sobre Gran Bretaña que aseguró la clasificación olímpica de México.
La saltillense vivió desde la banca el triunfo 20-19 sobre Gran Bretaña que aseguró la clasificación olímpica de México. FOTO: FMFA

Cuando finalmente terminó el encuentro, la entrenadora no ocultó la dimensión personal del momento.

“Una vez dado el silbatazo final agradecí a Dios por lo afortunada que soy de poder vivir lo más importante para el flag”, señaló.

DE JUGAR A APORTAR DESDE LA BANCA

Reyes Wiseman conoce bien lo que significa disputar un Mundial. Como jugadora de la Selección Mexicana consiguió dos campeonatos mundiales y durante años estuvo dentro de la cancha defendiendo los colores nacionales.

Ahora, desde el cuerpo técnico, descubrió otra manera de vivir los mismos objetivos.

“Uno siempre como deportista aspira a llegar a lo más top en el deporte, jugar y poder brillar dentro de un campo, pero también hoy comprendo que ser parte desde el punto donde me toque aportar también es un privilegio y honor”, explicó.

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Pamela Reyes Wiseman formó parte del cuerpo técnico de México durante el Mundial IFAF 2026, donde el equipo femenil consiguió el boleto a Los Ángeles 2028. FOTO: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Para la saltillense, no existe una ruptura entre las dos etapas de su carrera. Ser jugadora y entrenadora forman parte de un mismo proceso de crecimiento y de una meta común: contribuir al desarrollo del flag football mexicano.

Esa experiencia también le ha permitido asumir un papel que considera especial. Reyes reconoce que le ha tocado formar parte de momentos que abren camino para quienes vienen detrás.

“Me ha tocado ser de las personas que abren la brecha para todos los que vienen detrás. Ser parte de este debut, ser parte de los logros que México ha tenido, siempre será gratificante”, afirmó.

La entrenadora incluso resumió esa responsabilidad con una frase que refleja su manera de entender este proceso: “Alguien tiene que terquearle para hacerlo más sencillo para las nuevas generaciones”.

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ScreenshotDespués de conquistar dos títulos mundiales como jugadora, Pamela Reyes ahora contribuye desde el cuerpo técnico de la Selección Mexicana. FOTO: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

EL SIGUIENTE OBJETIVO YA ESTÁ DEFINIDO

Con la clasificación a Los Ángeles 2028 asegurada, el trabajo no termina. Para Reyes, incluso ocurre lo contrario: la exigencia aumenta.

“Ahora sigue seguir preparándonos, el doble, el triple si es posible. Tenemos un objetivo claro y sabemos que esto requiere colocarle más peso”, expresó.

La saltillense también anticipa que deberá continuar su preparación para aportar más al proyecto nacional.

“Para mí el compromiso crece y la responsabilidad aumenta, pero estoy lista para tomarlo, prepararme más, buscar herramientas para poder complementar el plan de trabajo”, sostuvo.

$!La entrenadora saltillense señaló que Coahuila tiene potencial para aportar más atletas al proyecto nacional rumbo a Los Ángeles 2028.
La entrenadora saltillense señaló que Coahuila tiene potencial para aportar más atletas al proyecto nacional rumbo a Los Ángeles 2028. FOTO: FB/PAMELA REYES

El reto será llegar a Los Ángeles con una selección capaz de competir en el primer torneo olímpico de flag football, pero el impacto del boleto va más allá del representativo nacional.

Para Reyes, la clasificación también puede cambiar la manera en que las nuevas generaciones de Saltillo y Coahuila entienden las posibilidades que ofrece este deporte.

“Este pase olímpico representa ilusión, sueños, representa para todos una esperanza de poder llegar a formar parte de ese equipo que esté en Los Ángeles”, comentó.

Pero esa ilusión, advirtió, tendrá que acompañarse de trabajo.

“También representa mayor trabajo, más entrenamientos, más compromiso. Los entrenadores tenemos más chamba de seguir forjando atletas completos”, dijo.

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Y ahí aparece uno de los grandes retos para la región. Reyes considera que Coahuila cuenta con talento suficiente para proyectarse dentro del flag football nacional, pero será necesario fortalecer el trabajo conjunto entre quienes forman parte de este deporte.

“Coahuila tiene mucho potencial y puede ser proyectado a lo grande; solo necesitamos trabajar en conjunto para ello”, afirmó.

La clasificación mexicana a Los Ángeles 2028 abre así una nueva etapa. Para Pamela Reyes Wiseman, significa continuar un camino que comenzó dentro del campo y que ahora la coloca en otro sitio de la historia del flag football mexicano: el de una de las personas que ayudaron a abrir la puerta olímpica para las generaciones que vienen detrás.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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