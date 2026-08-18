Coahuila: extorsionan a familiares de pacientes que buscan donaciones de sangre; se hacían pasar por empleados de clínica

Una presunta red de estafa, venta ilegal de insumos médicos y extorsión telefónica fue denunciada por familiares de pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila. El esquema, que presuntamente lucraba con la necesidad de familias que buscaban donadores de sangre, habría escalado hasta las amenazas de muerte contra una de las víctimas. Los hechos comenzaron cuando un ciudadano, identificado como Jorge, recurrió a grupos de apoyo en Facebook para solicitar donadores de sangre para su padre, quien permanece hospitalizado desde hace dos semanas.

Poco después de publicar la solicitud, el denunciante recibió mensajes vía WhatsApp de personas que se identificaron como supuestos empleados de la clínica. Uno de ellos, cuyo número telefónico inicia con la lada 842, le ofreció “facilitar” una o dos unidades de sangre supuestamente disponibles en el banco general. De acuerdo con las evidencias presentadas, el presunto modus operandi consistía en localizar unidades donadas previamente que no hubieran sido utilizadas y registrar falsamente los folios de donación a nombre de otro paciente, a cambio de una compensación económica. Para concretar el movimiento en el sistema, los presuntos trabajadores exigían datos sensibles como el nombre completo del paciente y el tipo de sangre requerido. TARIFAS CLANDESTINAS Y AMENAZAS Las conversaciones revelaron que los presuntos involucrados manejaban un tabulador de precios. Desde un número con lada 871, uno de ellos cotizó en 550 pesos cada unidad de sangre y en 650 pesos las plaquetas, además de asegurar que la transfusión se realizaría de inmediato si el depósito se efectuaba ese mismo día. Otro número, con clave internacional +1, inicialmente intentó disfrazar el cobro como una “gratificación” a criterio del familiar. El peligro escaló cuando la víctima comenzó a sospechar y consultó la situación directamente con un conocido que trabaja en el banco de sangre de la Clínica 2 del IMSS. Al confirmar que el personal médico no reconocía el número telefónico de los oferentes, Jorge decidió confrontar a las personas y rechazar el servicio.

La reacción de las personas que se hicieron pasar por funcionarios del IMSS fue hostil y violenta tras notar que sus mensajes estaban siendo borrados. Y procedió a amenazar de muerte a la víctima y a su familia, asegurando contar con información personal detallada. “Se perfectamente quién eres y lo que trata de hacer. Ya tengo tu dirección y varias fotos”, le indicaron. Seguido de ello, lo amenazaron.

PRONUNCIAMIENTO DEL IMSS El IMSS Coahuila emitió un comunicado el 5 de julio de 2026, en el que señaló que el Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 cuenta con sistemas de seguridad para proteger los procesos de donación. La institución puntualizó que el sistema de registro institucional no contempla ninguna función que permita a un trabajador bloquear o manipular discrecionalmente a un donador o a sus unidades, y que los procesos obedecen únicamente a rigurosos criterios médicos documentados. Finalmente, el IMSS Coahuila aseguró que mantiene abierta la revisión del caso y exhortó formalmente a la población y a los usuarios afectados a interponer las denuncias penales e institucionales correspondientes para coadyuvar en la investigación, esclarecer los hechos y proceder legalmente contra quienes resulten responsables.