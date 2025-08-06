‘Es un pueblo muy bendecido’: La fe en el Santo Cristo llena Saltillo

Saltillo
/ 6 agosto 2025
    ‘Es un pueblo muy bendecido’: La fe en el Santo Cristo llena Saltillo
    Francisca Betancourt Guillermo (centro), ministra de la Sagrada Comunión, compartió su fe con los asistentes a la celebración. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Francisca Betancourt, ministra de la Sagrada Comunión, destaca la profunda devoción de la gente durante la festividad

En el marco de la tradicional fiesta en honor al Santo Cristo de la Capilla, miles de fieles se han congregado en el centro de Saltillo para mostrar su devoción. Las calles aledañas se han llenado de feligreses que, año tras año, reafirman su fe en el patrono de la ciudad, participando en misas, peregrinaciones y la veneración de la imagen.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Mejoran imagen de rotonda a don Venustiano Carranza

$!La imagen del Santo Cristo fue venerada con cantos, oraciones y agradecimientos por los milagros atribuidos a su intercesión.
La imagen del Santo Cristo fue venerada con cantos, oraciones y agradecimientos por los milagros atribuidos a su intercesión. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Una de las participantes en esta festividad es Francisca Betancourt Guillermo, quien se desempeña como ministra de la Sagrada Comunión. Ella y su equipo apoyan a los sacerdotes llevando la eucaristía a los creyentes tanto en la parroquia como a los enfermos en sus hogares.

Betancourt subrayó la importancia de la celebración, describiéndola como un acto de profundo significado para la comunidad: “Es la presencia viva de él, de su misericordia, de su amor. Este pueblo es muy bendecido”.

$!El fervor religioso se hizo presente con altares adornados y muestras de gratitud al patrono de la ciudad.
El fervor religioso se hizo presente con altares adornados y muestras de gratitud al patrono de la ciudad. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

La ministra destacó que la asistencia a los eventos religiosos de este año ha sido notablemente alta, lo cual considera un reflejo de la devoción de los creyentes. “Es algo hermoso, o sea, la fe, sobre todo la fe que se va dando en la gente, pues es muy bonito porque la fe es la que mueve montañas, ¿verdad?”.

$!Familias completas acudieron a reafirmar su fe y tradición en una de las festividades religiosas más importantes de Saltillo.
Familias completas acudieron a reafirmar su fe y tradición en una de las festividades religiosas más importantes de Saltillo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Para Betancourt, la fe de los saltillenses en el Santo Cristo se fundamenta en los milagros que ha obrado en sus vidas. “Ah, pues porque ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Es más, ya con el hecho de estar vivos”, afirmó.

Al reflexionar sobre su labor, Francisca hizo un llamado a la comunidad a fortalecer su relación con Dios, manteniéndose cerca de su palabra. “Que lo amen mucho, que sigamos el Evangelio, que nos preocupemos en llevar una vida más cerca de él, aprendiendo todos los días”, exhortó.

$!Miles de fieles abarrotaron el Centro Histórico de Saltillo durante la fiesta en honor al Santo Cristo de la Capilla.
Miles de fieles abarrotaron el Centro Histórico de Saltillo durante la fiesta en honor al Santo Cristo de la Capilla. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Finalmente, la ministra de la Sagrada Comunión enfatizó la necesidad de una vida espiritual constante, pues la lejanía con la fe tiene graves consecuencias. “No es de un día, es seguir nuestro proceso, pero cerca de él. Cuando te alejas, te mueres espiritualmente”, concluyó.

Temas


Católicos
Santo Cristo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano.

Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano
Trabajadores en resistencia se apostaron desde temprana hora en el acceso de la planta 2 para impedir la salida de maquinaria industrial.

Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’
El IMSS exhorta a evitar el uso de medicamentos sin prescripción médica, pues pueden desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila
La prevención de una crisis emocional necesita una preparación conceptual y practica para tener una solución.

Coahuila: ¿Cómo identificar una crisis emocional y qué hacer para ayudar?
El alcalde recorrió el C2, que inició operaciones en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia.

Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos
Ejecución al INE

Ejecución al INE
“Se dice que los ex dueños -los Ancira- quieren comprar la empresa con prestanombres y es algo que nos preocupa porque sería un golpe muy difícil para nosotros en tanto que nos han perjudicado esos empresarios. Y ahora que se vuelvan a quedar con la empresa, sería una burla y un golpe a las familias”, previno Julián Torres Ávalos.

Temen intento de compra de AHMSA por Ancira

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?