Saltillo: Mejoran imagen de rotonda a don Venustiano Carranza
Continúan acciones de mejoramiento urbano en espacios icónicos de la ciudad
Como parte del compromiso de mejorar la imagen urbana y preservar el patrimonio histórico de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo nuevas acciones de embellecimiento en la rotonda que alberga la estatua de don Venustiano Carranza, ubicada en la entrada norte de la capital coahuilense.
A través del programa “Aquí andamos”, cuadrillas municipales realizaron labores de pintura en la base del monumento, lo que contribuye a resaltar la presencia del emblemático líder revolucionario en uno de los accesos más transitados de la ciudad.
Durante la actual administración se han emprendido diversas intervenciones en este punto histórico, entre ellas la reparación de la fuente ornamental, así como el rediseño y rehabilitación de las áreas verdes que rodean la escultura.
En este sentido, se realizó la siembra de seis pinabetes y seis álamos, además de especies florales como bugambilias, romeros y lantanas, estas últimas reconocidas por su capacidad para atraer polinizadores. Las plantas cuentan con un sistema de riego automatizado que emplea agua tratada, lo que garantiza su sustentabilidad. Asimismo, el área fue decorada con piedra ornamental para complementar la estética del lugar.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral del municipio para ofrecer espacios públicos dignos, limpios y atractivos tanto para los habitantes de Saltillo como para quienes visitan la ciudad, reforzando el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad.