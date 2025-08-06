Saltillo: Mejoran imagen de rotonda a don Venustiano Carranza

Como parte del compromiso de mejorar la imagen urbana y preservar el patrimonio histórico de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo nuevas acciones de embellecimiento en la rotonda que alberga la estatua de don Venustiano Carranza, ubicada en la entrada norte de la capital coahuilense.

A través del programa “Aquí andamos”, cuadrillas municipales realizaron labores de pintura en la base del monumento, lo que contribuye a resaltar la presencia del emblemático líder revolucionario en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Durante la actual administración se han emprendido diversas intervenciones en este punto histórico, entre ellas la reparación de la fuente ornamental, así como el rediseño y rehabilitación de las áreas verdes que rodean la escultura.