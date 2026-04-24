Investigan a gerentes de Cinépolis por robo y daños, en Saltillo

Cuatro empleados de una reconocida empresa de cines fueron detenidos por su presunta participación en el delito de robo con quebrantamiento de la confianza, así como por la incineración del vehículo de uno de sus compañeros.

Lo anterior fue confirmado por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), Julio César Loera. Mencionó que las acciones se derivaron de una denuncia formal interpuesta por los apoderados legales de Cinépolis.

De acuerdo con la investigación, dos hombres que se desempeñaban como gerentes en la sucursal Plaza Patio, en Saltillo, ofrecían dinero extra a empleados de recién ingreso. Entre sus labores se encontraba recolectar los vasos de refresco y las cajas de snacks que los clientes desechaban en los contenedores de basura.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo

Posteriormente, los limpiaban y los revendían a la misma cadena de cines; además, los ingresos por la venta de palomitas no eran registrados. A uno de los trabajadores que se negó a participar en este esquema de fraude le fue incendiado su vehículo, presuntamente por los gerentes, quienes son originarios de la Ciudad de México.

La empresa registró un faltante cercano a los dos millones de pesos. Tras las investigaciones, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) procedió con la detención de cuatro implicados, entre ellos dos mujeres.

Existe la posibilidad de que los gerentes de la negociación sean presentados en las próximas horas de este sábado ante el Centro de Justicia Penal, por los delitos de daños calificados y robo con quebrantamiento de la confianza.