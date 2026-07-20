Escuela Superior de Educación Artística impulsa la profesionalización de docentes en Coahuila

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    Escuela Superior de Educación Artística impulsa la profesionalización de docentes en Coahuila
    La modalidad mixta permite que maestros de música, danza, teatro y artes visuales continúen su formación profesional mientras ejercen la docencia. FOTO: CORTESÍA

Con un modelo flexible, la ESEA fortalece la formación de quienes enseñan música, danza, teatro y artes visuales

Aunque durante años han impartido clases gracias a su experiencia en disciplinas como música, danza, teatro o artes visuales, muchos docentes de educación artística enfrentan una limitante: no contar con un título profesional que les permita acceder a plazas, promociones y mejores oportunidades dentro del sistema educativo. Ante esta realidad surgió la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA), una institución que busca cerrar esa brecha mediante una licenciatura diseñada especialmente para quienes ya ejercen la docencia.

De acuerdo con directivos de la institución, el proyecto nació al detectar que numerosos maestros de artes no podían participar en los procesos de ingreso o promoción de la Secretaría de Educación de Coahuila, a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), debido a la falta de un título profesional con reconocimiento oficial.

La ESEA fue creada para ofrecer una opción de educación superior que permitiera a estos docentes fortalecer su preparación académica sin abandonar su actividad laboral. Además de obtener el grado de Licenciatura en Educación Artística, los estudiantes desarrollan conocimientos en los distintos lenguajes artísticos, lo que les permite ampliar sus herramientas pedagógicas y ofrecer una formación más integral a sus alumnos.

$!El plan de estudios integra música, danza, teatro y artes visuales con un enfoque pedagógico orientado a la formación integral. FOTO: CORTESÍA
El plan de estudios integra música, danza, teatro y artes visuales con un enfoque pedagógico orientado a la formación integral. FOTO: CORTESÍA

Con este título, los egresados pueden participar en concursos para plazas temporales o definitivas, así como en procesos de promoción horizontal y vertical dentro del sistema educativo. También cuentan con la preparación para desempeñarse como gestores culturales, dirigir instituciones artísticas o emprender proyectos propios.

Uno de los principales retos detectados antes de la creación de la escuela fue que muchos docentes dominaban únicamente una disciplina artística, situación que limitaba el desarrollo integral de la educación artística en nivel básico. Por ello, el plan de estudios busca formar profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar procesos de enseñanza que integren las diferentes expresiones del arte como una herramienta de aprendizaje y transformación social.

Otro de los aspectos que distingue a la institución es su modalidad mixta, diseñada para facilitar que quienes ya trabajan continúen con su formación. Las clases se desarrollan en línea tres días por semana durante las primeras semanas de cada mes y concluyen con sesiones presenciales el último fin de semana, combinando las ventajas de las plataformas digitales con el trabajo directo entre docentes y estudiantes.

$!La primera generación de egresados ya registra docentes incorporados al sistema educativo público y nuevos proyectos culturales. FOTO: CORTESÍA
La primera generación de egresados ya registra docentes incorporados al sistema educativo público y nuevos proyectos culturales. FOTO: CORTESÍA

Tras graduar a su primera generación, la ESEA asegura haber obtenido resultados alentadores. Entre ellos destacan egresados que lograron ingresar al sistema educativo público mediante los procesos de la USICAMM, docentes reconocidos por su desempeño en las escuelas donde laboran y profesionistas que han emprendido sus propios centros culturales. También se han registrado casos de alumnos que descubrieron nuevas habilidades artísticas durante su formación, ampliando su perfil profesional más allá de la disciplina que dominaban al ingresar.

Para la institución, la profesionalización docente es un elemento clave para fortalecer la educación artística en México, ya que un maestro preparado no solo domina diversas disciplinas, sino que también desarrolla herramientas pedagógicas para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la inclusión y la sensibilidad emocional de sus estudiantes.

Como parte de sus proyectos a futuro, la Escuela Superior de Educación Artística contempla ampliar su oferta con cursos, talleres, seminarios y congresos especializados, tanto nacionales como internacionales, enfocados en la actualización permanente de los profesionales dedicados a la enseñanza de las artes.

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