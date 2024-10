Espera a que trasportista termine maniobras y lo proyectan contra tractocamión en Saltillo

La colisión involucró una camioneta Dodge RAM y un vehículo Fiat One, proyectando al último contra un tractocamión

Cuando esperaba que un transportista terminara de hacer la maniobra de entrada a los patios de una empresa, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre Otilio González y Felipe J. Mery, un automovilista recibió un golpe en la parte trasera de su auto.

El conductor de la camioneta Dodge RAM Adventure no se percató de lo que ocurría delante de él y no alcanzó a frenar, lo que originó que golpeara por alcance al vehículo Fiat One, el cual ya estaba detenido en espera de las maniobras.

Tras el impacto, el auto afectado se proyectó contra la parte delantera de la cabina del tractocamión, lo que ocasionó momentos de tráfico vehicular, los cuales fueron solucionados por personal de la Policía Municipal que acudió al lugar.

Los oficiales abanderaron el accidente y dieron vialidad a los automovilistas, mientras pidieron que los autos se movieran a un costado para permitir que continuara el flujo vehicular.

Una vez colocados fuera del camino, se esperó a las aseguradoras de los vehículos para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.