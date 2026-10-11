Estancan en CDMX traslado a Saltillo de colombiano ligado a robos millonarios

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que está a la espera de que avance la situación legal del detenido en la Ciudad de México para proceder con la solicitud de traslado a Saltillo. Una vez en la capital coahuilense, el presunto delincuente deberá comparecer ante un juez de control.

El proceso de traslado a Coahuila de Milton Eduardo “N”, de 27 años y presunto líder de una banda dedicada al robo de residencias, se encuentra temporalmente detenido. El imputado, de origen colombiano, permanece bajo resguardo en la Ciudad de México, donde enfrenta diversos cargos por delitos presuntamente cometidos en esa entidad.

La captura de Milton Eduardo “N” ocurrió el pasado 22 de septiembre, mediante un operativo coordinado entre autoridades de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Durante la persecución, las fuerzas de seguridad tuvieron que disparar contra las llantas del vehículo en el que huía junto con tres acompañantes.

Al momento de la detención, a los implicados les decomisaron un revólver, una subametralladora, 46 cartuchos útiles, presunta droga y ocho teléfonos celulares. Estos objetos forman parte de los indicios relacionados con la investigación que se sigue en la Ciudad de México.

Las investigaciones de las autoridades señalan que el detenido presuntamente forma parte de una red colombiana dedicada al robo de viviendas, con operaciones en al menos seis estados del país. Las indagatorias apuntan a que el grupo tenía su base operativa en la Ciudad de México y utilizaba dispositivos electrónicos clonados para vulnerar la seguridad de fraccionamientos privados.

En la capital de Coahuila, a Milton Eduardo “N” se le vincula con al menos tres robos en el fraccionamiento Country Club durante este año. El caso más relevante ocurrió el 13 de septiembre, cuando presuntamente fueron sustraídos joyería y dinero en efectivo por un monto cercano a los 3.5 millones de pesos, mediante el uso de una camioneta con placas clonadas de Zacatecas.

Además de los señalamientos en México, las investigaciones de las autoridades estatales indican que el detenido es objeto de indagatorias por robos residenciales en Florida, Estados Unidos, por lo que el caso también mantiene una dimensión internacional.