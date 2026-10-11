Prevén hasta 600 retiros y jubilaciones en la DIPETRE de Coahuila durante 2026

El funcionario detalló que durante la semana sostuvieron reuniones enfocadas en la firma de actas de comparecencia para el personal que cumple con los requisitos de salida. “Son compañeros que deciden aplicar para un retiro anticipado, una jubilación al 100% o poder ser acreedores al beneficio de pensión” , explicó.

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación ( DIPETRE ) proyecta atender cerca de 600 solicitudes de retiro en lo que resta de 2026. Así lo dio a conocer Osvaldo Aguilar, titular de la institución, al hacer un balance de las actividades recientes.

Aguilar señaló que el ritmo de incorporaciones a la nómina de jubilados, pensionados y beneficiarios se ha mantenido constante. “Estamos considerando que serían aproximadamente 600 retiros de aquí a lo que culmina el 2026”, puntualizó el titular de la DIPETRE.

Además de los trámites individuales, la dirección sostuvo mesas de trabajo con las delegaciones sindicales de trabajadores activos y jubilados. Estas reuniones permitieron revisar temas administrativos, solicitudes de préstamos y diversos trámites institucionales pendientes.

El titular de la DIPETRE anticipó que el flujo de trámites se incrementará significativamente hacia el cierre del año. Según lo programado, los meses de octubre, noviembre y diciembre registrarán la mayor carga de solicitudes de jubilación por parte del magisterio.

En cuanto a la viabilidad financiera de la institución para hacer frente a estos compromisos, Aguilar aseguró que se cuenta con el respaldo de las entidades patronales. Esto ha permitido mantener una dispersión puntual de los recursos mes con mes.

“El tema de las finanzas nos permite cumplir al 100% con la nómina y poder dispersar cada mes. Estamos en condiciones positivas derivado del gran compromiso de las entidades patronales y el gobierno del estado”, aseveró.

Finalmente, el funcionario reafirmó que la gestión actual ha logrado mantener la cobertura total de las obligaciones con los derechohabientes. “Hemos logrado estar al 100% con las mensualidades, con las pensiones y con las jubilaciones de manera satisfactoria”, concluyó.