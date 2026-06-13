Este domingo arranca la fiesta cultural de Saltillo con música, arte y más de 280 actividades

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía y a los visitantes para sumarse a las actividades inaugurales de esta fiesta que, durante varias semanas, llevará espectáculos, exposiciones, conciertos y expresiones artísticas a distintos puntos de la ciudad.

La cuenta regresiva ha terminado. Este domingo, el Centro Histórico de Saltillo se convertirá en el escenario de una gran celebración artística con el inicio de una nueva edición del Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026, uno de los encuentros culturales más importantes del norte del País.

El alcalde Javier Díaz González destacó que este encuentro se ha consolidado como un espacio fundamental para promover el talento local, fortalecer el tejido social y celebrar la riqueza cultural de la capital coahuilense en el marco de los festejos por el 449 aniversario de su fundación.

“Queremos que las familias vivan esta experiencia, recorran el Centro Histórico y disfruten de una programación diseñada para públicos de todas las edades. La cultura es una herramienta que une a nuestra comunidad y fortalece nuestra identidad”, expresó.

Las actividades de apertura iniciarán a las 18:00 horas con una tradicional callejoneada amenizada por música de banda. El recorrido partirá desde el Parque Mirador y avanzará por el corazón de la ciudad hasta llegar a Paseo Capital, donde los asistentes podrán sumarse al ambiente festivo que marcará el comienzo de la celebración.

UNA PROGRAMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La inauguración oficial se llevará a cabo a las 20:00 horas en la Plaza de Armas con la presentación de la Orquesta de Beto Díaz, espectáculo que dará paso a semanas de intensa actividad artística y cultural.

De acuerdo con las autoridades municipales, la edición 2026 contempla más de 280 eventos distribuidos en diversos foros de la ciudad, con la participación de aproximadamente 3 mil 900 artistas locales, nacionales e internacionales.

La programación incluirá presentaciones musicales, teatro, danza, exposiciones, actividades infantiles, talleres y expresiones multidisciplinarias que llegarán a plazas públicas, museos, centros culturales, parques y otros espacios comunitarios.

Con esta amplia oferta, Saltillo busca reafirmar su vocación cultural y acercar el arte a todos los sectores de la población, consolidando un festival que año con año atrae a miles de asistentes.

La cartelera completa se encuentra disponible a través de los canales digitales del Instituto Municipal de Cultura, donde los interesados podrán consultar fechas, horarios y sedes de cada actividad.