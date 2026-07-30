Este viernes concluyen estímulos fiscales en predial y otros impuestos en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este viernes 31 de julio será el último día para aprovechar los estímulos fiscales aplicados al impuesto predial y diversos conceptos municipales, por lo que exhortó a las y los contribuyentes con adeudos a regularizar su situación. La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que los beneficios, vigentes durante todo el mes de julio, fueron aprobados por el Cabildo mediante un dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.

Los estímulos también aplican al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, así como a diversos conceptos relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, recolección de basura, el Impuesto Sobre Espectáculos, el Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, mercados y servicios de tránsito. Asimismo, incluyen sanciones administrativas y fiscales derivadas de la expedición de licencias y refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, además de aquellas relacionadas con la ocupación de la vía pública. “Invitamos a las y los contribuyentes que tienen algún pendiente en estos conceptos para que aprovechen los estímulos fiscales, los cuales tuvieron vigencia durante todo julio y este viernes es el último día”, expresó Álvarez Cuéllar.

La funcionaria agradeció la respuesta de las y los ciudadanos que han cumplido con sus obligaciones fiscales, al señalar que esos recursos permiten al Gobierno Municipal financiar obras públicas y programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la población. El Ayuntamiento reiteró el llamado a quienes aún mantienen adeudos para que aprovechen los beneficios antes de que concluyan este viernes, fecha en la que finalizará la vigencia de los estímulos fiscales.