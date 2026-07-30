Este viernes concluyen estímulos fiscales en predial y otros impuestos en Saltillo

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    Este viernes concluyen estímulos fiscales en predial y otros impuestos en Saltillo
    Los estímulos fiscales estuvieron vigentes durante todo el mes de julio tras ser aprobados por el Cabildo de Saltillo. CORTESÍA

La Tesorería Municipal exhortó a las y los contribuyentes con adeudos a aprovechar el último día de beneficios

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este viernes 31 de julio será el último día para aprovechar los estímulos fiscales aplicados al impuesto predial y diversos conceptos municipales, por lo que exhortó a las y los contribuyentes con adeudos a regularizar su situación.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que los beneficios, vigentes durante todo el mes de julio, fueron aprobados por el Cabildo mediante un dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aprovecha-saltillo-ultimos-dias-para-pagar-recargos-en-predial-a-un-peso-por-ano-IM22485094

Los estímulos también aplican al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, así como a diversos conceptos relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, recolección de basura, el Impuesto Sobre Espectáculos, el Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, mercados y servicios de tránsito.

Asimismo, incluyen sanciones administrativas y fiscales derivadas de la expedición de licencias y refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, además de aquellas relacionadas con la ocupación de la vía pública.

“Invitamos a las y los contribuyentes que tienen algún pendiente en estos conceptos para que aprovechen los estímulos fiscales, los cuales tuvieron vigencia durante todo julio y este viernes es el último día”, expresó Álvarez Cuéllar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ofrece-saltillo-descuento-en-recargos-de-predial-e-impuestos-municipales-FN21687031

La funcionaria agradeció la respuesta de las y los ciudadanos que han cumplido con sus obligaciones fiscales, al señalar que esos recursos permiten al Gobierno Municipal financiar obras públicas y programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la población.

El Ayuntamiento reiteró el llamado a quienes aún mantienen adeudos para que aprovechen los beneficios antes de que concluyan este viernes, fecha en la que finalizará la vigencia de los estímulos fiscales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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