Estudiante de la UAdeC propone sancionar la revictimización mediática
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La propuesta fue llevada al Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, donde se planteó frenar prácticas en medios tradicionales y digitales
La revictimización en medios de comunicación fue el eje de la propuesta que la estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Michelle Lara López, presentó en el Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, realizado en la Cámara de Diputados.
Durante su participación, la alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación impulsó la iniciativa orientada a reconocer, prevenir y sancionar los procesos de revictimización mediática, tanto en plataformas tradicionales como digitales.
La propuesta se centra en visibilizar una práctica que, lejos de informar, expone nuevamente a las víctimas, vulnera su dignidad y reproduce violencias, particularmente en casos que involucran a mujeres.
El encuentro reunió a más de 300 jóvenes de todo el país, quienes compartieron iniciativas y posicionamientos enfocados en fortalecer la participación política y el liderazgo femenino. Además de abordar la construcción de propuestas legislativas con perspectiva de género.
En ese espacio, la participación de Michelle Lara no solo representó a su facultad, sino que se sumó a una agenda colectiva impulsada por jóvenes que buscan incidir en la forma en que se narran las violencias y se construyen los discursos públicos.