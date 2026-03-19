Estudiante de la UAdeC propone sancionar la revictimización mediática

La revictimización en medios de comunicación fue el eje de la propuesta que la estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Michelle Lara López, presentó en el Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, realizado en la Cámara de Diputados.

Durante su participación, la alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación impulsó la iniciativa orientada a reconocer, prevenir y sancionar los procesos de revictimización mediática, tanto en plataformas tradicionales como digitales.