Estudiante de la UAdeC propone sancionar la revictimización mediática

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Estudiante de la UAdeC propone sancionar la revictimización mediática
    El Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes se ha convertido en una experiencia legislativa y un puente entre las feminidades de todo México. ESPECIAL
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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La propuesta fue llevada al Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, donde se planteó frenar prácticas en medios tradicionales y digitales

La revictimización en medios de comunicación fue el eje de la propuesta que la estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Michelle Lara López, presentó en el Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, realizado en la Cámara de Diputados.

Durante su participación, la alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación impulsó la iniciativa orientada a reconocer, prevenir y sancionar los procesos de revictimización mediática, tanto en plataformas tradicionales como digitales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tribunal-de-la-uadec-cierra-caso-contra-exdocente-por-violencia-de-genero-porque-ya-no-trabaja-en-la-universidad-HM19624157

La propuesta se centra en visibilizar una práctica que, lejos de informar, expone nuevamente a las víctimas, vulnera su dignidad y reproduce violencias, particularmente en casos que involucran a mujeres.

El encuentro reunió a más de 300 jóvenes de todo el país, quienes compartieron iniciativas y posicionamientos enfocados en fortalecer la participación política y el liderazgo femenino. Además de abordar la construcción de propuestas legislativas con perspectiva de género.

$!El Parlamento reunió voces de universitarias y mujeres de todo el país.
El Parlamento reunió voces de universitarias y mujeres de todo el país. ESPECIAL

En ese espacio, la participación de Michelle Lara no solo representó a su facultad, sino que se sumó a una agenda colectiva impulsada por jóvenes que buscan incidir en la forma en que se narran las violencias y se construyen los discursos públicos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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