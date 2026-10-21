Estudiantes de CECyTEC en Arteaga logran en Italia acreditación rumbo a Turquía

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    Estudiantes de CECyTEC en Arteaga logran en Italia acreditación rumbo a Turquía
    Estudiantes del CECyTEC San Antonio de las Alazanas representan a Coahuila y a México en Mantua, Italia. CORTESÍA

Tres alumnos del plantel San Antonio de las Alazanas obtuvieron una acreditación internacional para marzo de 2027

ARTEAGA, COAH.- Tres estudiantes del CECyTEC San Antonio de las Alazanas, del municipio de Arteaga, Coahuila, obtuvieron una acreditación internacional rumbo a Turquía, para marzo de 2027, durante su participación en la MILSET Expo-Sciences Europe 2026, que se celebra en Mantua, Italia.

Se trata de Ana Victoria Martínez Pérez, Valeria Guadalupe Flores Valdés y Jancarlo Guadalupe Vázquez Gaona, quienes representan a Coahuila y a México con un proyecto enfocado en atender problemáticas que enfrentan los adolescentes.

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La propuesta consiste en un snack elaborado a base de manzana y yerbaniz. Su presentación en el encuentro europeo permitió al equipo dar a conocer su trabajo ante una comunidad internacional dedicada a la ciencia y la tecnología.

CECyTE Coahuila informó sobre la acreditación y reconoció la participación de los tres jóvenes, así como el acompañamiento de su asesor, el doctor Daniel Ricardo Flores Velázquez, quien forma parte del proceso de desarrollo y presentación del proyecto.

El encuentro en Italia se está llevando a cabo del 18 al 23 de octubre y ofrece espacios para la exposición de investigaciones, talleres e intercambio de ideas entre participantes de distintos países. Su propósito es promover la colaboración científica y el acercamiento entre jóvenes de diversas culturas.

Dentro de su programa, las jornadas de exhibición se desarrollan del 19 al 21 de octubre. Los participantes presentan sus propuestas al público y comparten experiencias con otras delegaciones.

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La acreditación anunciada abre una nueva etapa para el equipo de San Antonio de las Alazanas, cuya siguiente participación internacional está prevista en Turquía en marzo de 2027, en donde se realizará el Foro Mundial de la Ciencia 2027 (World Science Forum), previsto del 17 al 20 de marzo en Estambul y organizado por la Academia de Ciencias de Turquía.

La institución educativa destacó el trabajo de los estudiantes y de su asesor como parte de sus actividades de impulso a la investigación y la innovación entre la comunidad escolar.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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