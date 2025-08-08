Estudiantes del TecNM-Saltillo llevan talento guinda y blanco hasta China

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    Estudiantes del TecNM-Saltillo llevan talento guinda y blanco hasta China
    Antonio Cabello y Carlos Carranza, del TecNM-Saltillo, en la Hangzhou Dianzi University, China. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Antonio Cabello y Carlos Carranza participan en un curso internacional en Hangzhou sobre diseño electrónico, dispositivos inteligentes y autos inteligentes

Los alumnos Antonio Cabello Hernández, de Ingeniería Mecánica, y Carlos Armando Alejandro Carranza, de Ingeniería Mecatrónica, del Tecnológico Nacional de México campus Saltillo, participan en el curso internacional de verano Electronic Design and Application, Intelligent Car and Smart Devices, que se realiza en la Hangzhou Dianzi University, en China, durante julio y la primera quincena de agosto.

El programa forma parte de los convenios académicos internacionales que impulsa el TecNM-Saltillo, a través de la Subdirección de Planeación, la Coordinación de Lenguas Extranjeras y la Oficina de Movilidad Internacional, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y global de estudiantes destacados.

$!Los estudiantes mexicanos participan junto a jóvenes de distintas partes del mundo.
Los estudiantes mexicanos participan junto a jóvenes de distintas partes del mundo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: UAdeC convoca a jóvenes a integrar su Banda de Guerra y Escolta de Bandera

En este curso, los jóvenes reciben capacitación avanzada en diseño electrónico, dispositivos inteligentes y tecnologías aplicadas a vehículos inteligentes, además de compartir experiencias con estudiantes de distintos países.

La directora del TecNM-Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, destacó que la presencia de los llamados Burros Pardos en el extranjero refleja su alto desempeño académico y el compromiso institucional con la internacionalización de la educación tecnológica.

El Tecnológico Nacional de México, encabezado por Ramón Jiménez López, reconoció a los alumnos por su dedicación y reiteró su compromiso con la excelencia académica.

$!Jóvenes ingenieros del TecNM-Saltillo participan en un curso de verano sobre autos y dispositivos inteligentes en China.
Jóvenes ingenieros del TecNM-Saltillo participan en un curso de verano sobre autos y dispositivos inteligentes en China. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Otros estudiantes del campus se preparan para realizar estancias en el extranjero, con el respaldo de la institución, sus vínculos internacionales y el apoyo de sus familias.

Temas


Burros Pardos
Tecnología

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Funcionarios federales visitarán Coahuila para revisar avances del proyecto ferroviario.

Avanza coordinación para el tren interurbano en Coahuila
true

Se puede decir... Que protege a los de su ‘Partido’
La luz del ocaso se alinea con los ventanales de la catedral durante el solsticio de verano.

Catedral de Saltillo está alineada con astros; eje de la nave coincide con el solsticio de verano
true

Fracking y gas shale: ¿ya se acabó la polémica para la 4T?
La carta de Andy

La carta de Andy
Coahuila figura entre los estados con temperaturas más altas del país esta semana.

Mientras llueve en el Pacífico, Coahuila enfrentará temperaturas de hasta 45°C
Probar estos 4 platillos típicos es sumergirse en los sabores que han dado identidad a esta ciudad por generaciones.

4 platillos típicos de Saltillo que tienes que probar al menos una vez en la vida
true

¿A quién pretende servir Román Cepeda como alcalde de Torreón?