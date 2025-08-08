Estudiantes del TecNM-Saltillo llevan talento guinda y blanco hasta China

Los alumnos Antonio Cabello Hernández, de Ingeniería Mecánica, y Carlos Armando Alejandro Carranza, de Ingeniería Mecatrónica, del Tecnológico Nacional de México campus Saltillo, participan en el curso internacional de verano Electronic Design and Application, Intelligent Car and Smart Devices, que se realiza en la Hangzhou Dianzi University, en China, durante julio y la primera quincena de agosto. El programa forma parte de los convenios académicos internacionales que impulsa el TecNM-Saltillo, a través de la Subdirección de Planeación, la Coordinación de Lenguas Extranjeras y la Oficina de Movilidad Internacional, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y global de estudiantes destacados.

En este curso, los jóvenes reciben capacitación avanzada en diseño electrónico, dispositivos inteligentes y tecnologías aplicadas a vehículos inteligentes, además de compartir experiencias con estudiantes de distintos países. La directora del TecNM-Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, destacó que la presencia de los llamados Burros Pardos en el extranjero refleja su alto desempeño académico y el compromiso institucional con la internacionalización de la educación tecnológica. El Tecnológico Nacional de México, encabezado por Ramón Jiménez López, reconoció a los alumnos por su dedicación y reiteró su compromiso con la excelencia académica.