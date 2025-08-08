Saltillo: UAdeC convoca a jóvenes a integrar su Banda de Guerra y Escolta de Bandera

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas, lanzó una invitación a estudiantes y egresados de hasta 25 años para formar parte de la Banda de Guerra y la Escolta de Bandera institucionales, equipos que representan a la máxima casa de estudios en ceremonias oficiales, concursos nacionales y competencias estatales.

El responsable de la Banda de Guerra, Maximiliano Estrada, detalló que las inscripciones están abiertas y se realizan enviando un mensaje de WhatsApp al número (844) 175 61 22.

En el caso de la Banda de Guerra, los aspirantes pueden elegir entre ejecutar la corneta —para lo cual deben contar con su propia boquilla— o integrarse como percusionistas, sin necesidad de llevar baquetas. Durante su participación recibirán formación musical progresiva, desde fundamentos básicos hasta técnicas avanzadas, además de fortalecer habilidades psicomotoras para la ejecución de música marcial y la marcha.

Por su parte, la Escolta Universitaria ofrece entrenamiento físico intensivo y capacitación en el ceremonial cívico, con el propósito de preparar a sus integrantes para portar la bandera nacional en actos protocolarios de la UAdeC.

Los entrenamientos se realizan en la explanada de la Rectoría:

>Escolta Universitaria: lunes, martes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas, y sábados de 09:00 a 11:00 horas.

>Banda de Guerra: martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas, y sábados de 14:00 a 16:00 horas.

Como incentivo, los estudiantes de Bachillerato que se integren podrán liberar su servicio social, mientras que quienes cursan una Licenciatura obtendrán créditos culturales. Además, los miembros activos de ambas agrupaciones podrán acceder a becas universitarias como parte de los apoyos que brinda la institución.

Más información está disponible en la página de Facebook “Banda de Guerra y Escolta Lobos UAdeC” o en el teléfono (844) 175 61 22.