Estudiantes del TecNM-Saltillo obtienen certificación internacional de mandarín

El programa combinó la preparación lingüística, la inmersión cultural y el conocimiento del entorno universitario chino, además de recorridos por la ciudad de Hangzhou y actividades enfocadas en acercar a los participantes a la historia, las costumbres y la vida cotidiana del país asiático.

Un grupo de 23 estudiantes del TecNM-Saltillo obtuvo la certificación internacional HSK2 de chino mandarín, luego de participar durante junio en una estancia académica y cultural en la Hangzhou Dianzi University, en China.

El principal objetivo de la estancia fue la presentación del examen HSK2, evaluación estandarizada que mide las competencias básicas de comprensión y uso del idioma chino mandarín en estudiantes no nativos.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, los 23 integrantes del grupo obtuvieron resultados favorables y dos de ellos recibieron un certificado de excelencia por su desempeño durante el proceso de evaluación.

La preparación de los estudiantes permitió que el grupo superara las expectativas académicas planteadas al inicio del programa, particularmente ante una evaluación que representaba uno de los mayores retos de la estancia.

La certificación internacional constituye una herramienta académica para quienes buscan continuar su formación en el extranjero, participar en nuevos programas de movilidad o fortalecer su perfil profesional en un entorno laboral cada vez más vinculado con empresas y mercados internacionales.

El conocimiento del chino mandarín también representa una competencia diferenciadora para los futuros profesionistas, especialmente en sectores relacionados con la industria, el comercio exterior, la tecnología, la manufactura y las cadenas globales de suministro.

La participación de los alumnos refleja la estrategia del TecNM-Saltillo para fortalecer la enseñanza de lenguas extranjeras y ampliar las oportunidades de internacionalización de su comunidad estudiantil.

Este es el tercer año consecutivo en el que estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo viajan a China para participar en un proceso de formación lingüística y presentar la certificación HSK.

El programa ha sido impulsado por la Coordinación de Lenguas Extranjeras y Movilidad Internacional, encabezada por María Teresa Perales Escobedo, área que ha incrementado sus actividades y la participación de estudiantes en experiencias académicas fuera del país durante los últimos dos años.