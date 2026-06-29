Más de 50 estudiantes del TecNM-Saltillo fortalecen su formación académica en China

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    Más de 50 estudiantes del TecNM-Saltillo fortalecen su formación académica en China
    En 2026, el TecNM-Saltillo suma 86 estudiantes con experiencias académicas internacionales, superando la participación registrada en 2025. CORTESÍA

Los alumnos desarrollaron proyectos de ensamblaje y programación de automóviles a escala

Más de 50 estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo participaron durante el mes de junio en dos campamentos académicos de alto impacto realizados en la República Popular China, como parte de un programa de movilidad internacional impulsado por la Hangzhou Dianzi University, institución que invitó y otorgó becas a las y los participantes.

Las actividades permitieron a los estudiantes fortalecer sus conocimientos académicos, desarrollar competencias internacionales y establecer vínculos con una de las principales potencias tecnológicas y educativas del mundo.

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En el primero de los campamentos participaron 23 alumnos en un programa enfocado en el aprendizaje del idioma chino mandarín, además de la cultura, historia y tradiciones del país asiático. Durante su estancia recorrieron las instalaciones de la universidad anfitriona, conocieron la ciudad y participaron en diversas actividades de inmersión cultural.

Como parte de este programa, los estudiantes presentaron el examen nacional HSK2, una certificación oficial que evalúa el dominio del idioma chino mandarín y acredita los conocimientos adquiridos durante su formación.

El segundo campamento reunió a 28 estudiantes en un programa especializado en ingeniería aplicada a vehículos inteligentes, una de las áreas de mayor desarrollo tecnológico a nivel mundial.

Durante las actividades realizaron prácticas que incluyeron el ensamblaje, programación y operación de automóviles a escala, además de participar en competencias que pusieron a prueba sus conocimientos en mecatrónica, electrónica y programación.

En este programa convivieron con estudiantes de Inglaterra, Irlanda, Eslovenia y Austria, lo que fortaleció el intercambio académico, cultural y profesional entre los participantes.

Como parte de la agenda de actividades, ambos grupos visitaron las instalaciones corporativas de SANHUA, empresa líder del sector automotriz con la que el TecNM-Saltillo y la Hangzhou Dianzi University mantienen un convenio de colaboración.

Durante el recorrido conocieron los procesos industriales y las tecnologías que desarrolla la compañía, además de las oportunidades de vinculación profesional que ofrece en sus plantas instaladas en México, donde algunos de los estudiantes podrán realizar sus residencias profesionales.

Con estas experiencias internacionales, el TecNM-Saltillo reafirma su compromiso con la formación global de sus estudiantes, al brindarles oportunidades para desarrollar competencias académicas y profesionales en escenarios internacionales.

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En lo que va de 2026, un total de 86 estudiantes del campus Saltillo han participado en actividades académicas, culturales y profesionales en países como Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Inglaterra y España, superando la cifra registrada durante 2025.

La institución prevé incrementar el número de participantes durante el segundo semestre del año, como parte de su estrategia de internacionalización impulsada por el director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, y la directora del TecNM-Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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