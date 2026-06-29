Más de 50 estudiantes del TecNM-Saltillo fortalecen su formación académica en China

Las actividades permitieron a los estudiantes fortalecer sus conocimientos académicos, desarrollar competencias internacionales y establecer vínculos con una de las principales potencias tecnológicas y educativas del mundo.

Más de 50 estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo participaron durante el mes de junio en dos campamentos académicos de alto impacto realizados en la República Popular China, como parte de un programa de movilidad internacional impulsado por la Hangzhou Dianzi University, institución que invitó y otorgó becas a las y los participantes.

En el primero de los campamentos participaron 23 alumnos en un programa enfocado en el aprendizaje del idioma chino mandarín, además de la cultura, historia y tradiciones del país asiático. Durante su estancia recorrieron las instalaciones de la universidad anfitriona, conocieron la ciudad y participaron en diversas actividades de inmersión cultural.

Como parte de este programa, los estudiantes presentaron el examen nacional HSK2, una certificación oficial que evalúa el dominio del idioma chino mandarín y acredita los conocimientos adquiridos durante su formación.

El segundo campamento reunió a 28 estudiantes en un programa especializado en ingeniería aplicada a vehículos inteligentes, una de las áreas de mayor desarrollo tecnológico a nivel mundial.

Durante las actividades realizaron prácticas que incluyeron el ensamblaje, programación y operación de automóviles a escala, además de participar en competencias que pusieron a prueba sus conocimientos en mecatrónica, electrónica y programación.

En este programa convivieron con estudiantes de Inglaterra, Irlanda, Eslovenia y Austria, lo que fortaleció el intercambio académico, cultural y profesional entre los participantes.

Como parte de la agenda de actividades, ambos grupos visitaron las instalaciones corporativas de SANHUA, empresa líder del sector automotriz con la que el TecNM-Saltillo y la Hangzhou Dianzi University mantienen un convenio de colaboración.

Durante el recorrido conocieron los procesos industriales y las tecnologías que desarrolla la compañía, además de las oportunidades de vinculación profesional que ofrece en sus plantas instaladas en México, donde algunos de los estudiantes podrán realizar sus residencias profesionales.

Con estas experiencias internacionales, el TecNM-Saltillo reafirma su compromiso con la formación global de sus estudiantes, al brindarles oportunidades para desarrollar competencias académicas y profesionales en escenarios internacionales.