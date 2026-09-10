Evacuan a 20 trabajadores tras incendio en empresa de plásticos, al poniente de Saltillo

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    Evacuan a 20 trabajadores tras incendio en empresa de plásticos, al poniente de Saltillo
    Bomberos acudieron a una empresa de productos de plástico tras reportarse un incendio en sus instalaciones. ULISES MARTÍNEZ

Un incendio en una empresa provocó la movilización de Bomberos y la evacuación preventiva de las personas

Elementos del cuerpo de Bomberos atendieron un incendio registrado esta mañana al interior de una empresa dedicada a la fabricación de productos de plástico, ubicada en el cruce de Las Torres y el bulevar Luis Echeverría Álvarez, al poniente de Saltillo.

El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes ingresaron al establecimiento para realizar las maniobras necesarias y controlar el fuego.

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$!Los bomberos trabajaron en el sitio para controlar la situación y revisar las áreas donde se presentó el incendio.
Los bomberos trabajaron en el sitio para controlar la situación y revisar las áreas donde se presentó el incendio. ULISES MARTÍNEZ

Como medida preventiva, varias personas que se encontraban dentro de las instalaciones fueron evacuadas, con el objetivo de evitar posibles lesiones o afectaciones por la presencia de humo.

De acuerdo con la información disponible, alrededor de 20 personas de origen chino salieron por la parte posterior de la empresa, donde se encuentran los dormitorios y la cocina.

Los bomberos trabajaron en el sitio para controlar la situación y revisar las áreas donde se presentó el incendio.

$!Las autoridades revisaron el inmueble para determinar las condiciones de seguridad antes del regreso del personal.
Las autoridades revisaron el inmueble para determinar las condiciones de seguridad antes del regreso del personal. ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento no se han establecido las causas que originaron el fuego, por lo que se mantienen las labores correspondientes para determinar cómo comenzó el incidente.

$!Alrededor de 20 personas fueron evacuadas de manera preventiva ante la presencia de humo.
Alrededor de 20 personas fueron evacuadas de manera preventiva ante la presencia de humo. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades permanecieron en el lugar mientras se realizaban las maniobras de seguridad y se verificaban las condiciones del inmueble antes de permitir el regreso del personal, por lo que Protección Civil del Municipio y del Estado tomarán cartas en el asunto.

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