Evacuan a 20 trabajadores tras incendio en empresa de plásticos, al poniente de Saltillo

Elementos del cuerpo de Bomberos atendieron un incendio registrado esta mañana al interior de una empresa dedicada a la fabricación de productos de plástico, ubicada en el cruce de Las Torres y el bulevar Luis Echeverría Álvarez, al poniente de Saltillo. El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes ingresaron al establecimiento para realizar las maniobras necesarias y controlar el fuego.

Como medida preventiva, varias personas que se encontraban dentro de las instalaciones fueron evacuadas, con el objetivo de evitar posibles lesiones o afectaciones por la presencia de humo. De acuerdo con la información disponible, alrededor de 20 personas de origen chino salieron por la parte posterior de la empresa, donde se encuentran los dormitorios y la cocina. Los bomberos trabajaron en el sitio para controlar la situación y revisar las áreas donde se presentó el incendio.

Hasta el momento no se han establecido las causas que originaron el fuego, por lo que se mantienen las labores correspondientes para determinar cómo comenzó el incidente.