Evacuan a 60 empleados de por incendio en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Evacuan a 60 empleados de por incendio en Ramos Arizpe
    Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.
    Evacuan a 60 empleados de por incendio en Ramos Arizpe

Se quemaron residuos de plástico en la parte trasera de CP Manufacturi; investigan si fue provocado

Un incendio registrado la tarde de este jueves en el parque industrial de Ramos Arizpe, Coahuila, provocó una movilización de elementos de emergencia y autoridades municipales.

El reporte se recibió alrededor de las 17:00 horas en un establecimiento ubicado sobre la avenida Fidel Velázquez, a la altura del número 615. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fuego se originó en la parte posterior de la fábrica, donde se encontraban acumulados residuos plásticos.

Antes de que arribaran los cuerpos de emergencia, aproximadamente 60 trabajadores fueron evacuados de manera preventiva, con el objetivo de evitar que alguna persona resultara afectada por el incendio.

Integrantes de la brigada interna de la compañía actuaron de inmediato y lograron controlar las llamas mediante el sistema contra incendios con el que cuenta la propia empresa, evitando que el fuego se propagara hacia otras áreas de las instalaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/personas-en-situacion-de-calle-se-apropian-de-casas-del-centro-con-tecnicas-preocupantes-para-los-vecinos-NP22967749

De acuerdo con el responsable del establecimiento, existe la posibilidad de que el incendio haya sido provocado. Señaló que la parte posterior de la empresa se encuentra expuesta hacia el exterior y cuenta únicamente con una malla ciclónica, por lo que no se descarta que alguna persona haya ingresado al sitio.

Sin embargo, esta situación deberá ser determinada por las autoridades correspondientes mediante las investigaciones y diligencias que se realicen para establecer las causas que originaron el siniestro.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudió al lugar para realizar labores de inspección y enfriamiento en la estructura, debido a que algunas zonas todavía presentaban temperaturas elevadas tras el incendio.

Después de revisar el área y verificar las condiciones de seguridad, los elementos de emergencia descartaron la existencia de riesgos de reignición y determinaron que la situación se encontraba bajo control.

No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas como consecuencia del incidente. Los trabajadores evacuados pudieron permanecer fuera de las instalaciones mientras se realizaban las labores de revisión.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y apoyar en el acordonamiento y resguardo del área.

Una vez que las autoridades municipales realizaron las primeras diligencias, se mantuvo la zona bajo vigilancia a la espera del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encargaría de realizar las investigaciones correspondientes y determinar si el incendio fue accidental o provocado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’