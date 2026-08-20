Personas en situación de calle se apropian de casas del Centro con técnicas preocupantes para los vecinos

Vecinos del Centro Histórico de Saltillo reportaron una situación que han identificado en los últimos días en una de las viviendas del primer cuadro de la ciudad, la cual fue invadida por personas en situación de calle mediante prácticas que representan un peligro. De acuerdo con la vecina que reportó la situación ante su grupo de vecinos, el problema se detectó luego de identificar que la ventana de una de las viviendas antiguas, ubicada en la esquina de Melchor Múzquiz y Nicolás Bravo, había desaparecido tras ser incendiada.

Según el testimonio de otra de las vecinas más cercanas, esta ventana habría sido incendiada por personas en situación de calle, quienes posteriormente ingresaron al domicilio para pernoctar. “Justo por la noche, una de las vecinas reportó que se estaban metiendo por la ventana que estaba quemada. Suponemos que para eso las queman”, dijo la vecina, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato. La situación se ha vuelto compleja, pues las viviendas abandonadas y la invasión de las mismas mediante actos peligrosos también se han convertido en sitios de donde se desprenden olores putrefactos.

“Ellas ya habían reportado otra casa en la esquina, también abandonada, donde salía olor a muerto. Ese reporte ya tenía como un mes y justo enfrente está esta casa de la que quemaron la ventana”, dijo la vecina. El reporte de la vivienda cuya ventana fue incendiada fue atendido por elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron una visita durante el día al domicilio para identificar alguna situación de peligro; sin embargo, las vecinas señalaron que el problema ha sido detectado principalmente durante la noche.