Personas en situación de calle se apropian de casas del Centro con técnicas preocupantes para los vecinos

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Saltillo
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    Personas en situación de calle se apropian de casas del Centro con técnicas preocupantes para los vecinos
    La Policía Municipal acudió al domicilio para revisar las condiciones del inmueble. ARMANDO RÍOS

Vecinos alertan por una vivienda abandonada en el Centro Histórico de Saltillo que habría sido invadida tras el incendio de una de sus ventanas

Vecinos del Centro Histórico de Saltillo reportaron una situación que han identificado en los últimos días en una de las viviendas del primer cuadro de la ciudad, la cual fue invadida por personas en situación de calle mediante prácticas que representan un peligro.

De acuerdo con la vecina que reportó la situación ante su grupo de vecinos, el problema se detectó luego de identificar que la ventana de una de las viviendas antiguas, ubicada en la esquina de Melchor Múzquiz y Nicolás Bravo, había desaparecido tras ser incendiada.

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$!La ventana de una antigua vivienda habría sido incendiada para ingresar al inmueble.
La ventana de una antigua vivienda habría sido incendiada para ingresar al inmueble. ARMANDO RÍOS

Según el testimonio de otra de las vecinas más cercanas, esta ventana habría sido incendiada por personas en situación de calle, quienes posteriormente ingresaron al domicilio para pernoctar.

“Justo por la noche, una de las vecinas reportó que se estaban metiendo por la ventana que estaba quemada. Suponemos que para eso las queman”, dijo la vecina, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato.

La situación se ha vuelto compleja, pues las viviendas abandonadas y la invasión de las mismas mediante actos peligrosos también se han convertido en sitios de donde se desprenden olores putrefactos.

$!Vecinos expresaron preocupación por los riesgos y malos olores en viviendas abandonadas.
Vecinos expresaron preocupación por los riesgos y malos olores en viviendas abandonadas. ARMANDO RÍOS

“Ellas ya habían reportado otra casa en la esquina, también abandonada, donde salía olor a muerto. Ese reporte ya tenía como un mes y justo enfrente está esta casa de la que quemaron la ventana”, dijo la vecina.

El reporte de la vivienda cuya ventana fue incendiada fue atendido por elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron una visita durante el día al domicilio para identificar alguna situación de peligro; sin embargo, las vecinas señalaron que el problema ha sido detectado principalmente durante la noche.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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