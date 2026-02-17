Saltillo analiza renombrar calles en honor a mujeres destacadas

La posibilidad de renombrar calles para incorporar nombres de mujeres destacadas fue planteada en Coahuila por autoridades estatales y municipales, quienes señalaron que el tema ya se analiza tanto en el Congreso local como en el Cabildo de Saltillo.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, señaló que el planteamiento no se limitaría a la capital.

“No solamente en Saltillo, sino es al final de cuentas en todo el estado y en todo el país. Recibimos en verdad con mucha atención esta iniciativa, vamos a revisar qué se tendría que hacer en el código municipal para que estén considerando y en su momento poder mandar los exhortos respectivos a los municipios para que lo consideren dentro de sus comités de nomenclatura”, dijo.

Agregó que la propuesta se vincula con la visibilización de mujeres. “Siempre nos sumamos a las causas de las mujeres y sobre todo este hecho de visibilizarlas, sin duda es algo importante”, expresó.

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que el tema ya forma parte de los asuntos a revisar en Cabildo.

“De hecho es uno de los temas que tenemos pendiente en Cabildo, cómo poder a mujeres que han puesto el nombre de nuestro municipio, de nuestro estado y nuestro país, también muchas de ellas a nivel internacional en el ámbito en el que se destacan”, comentó.

Añadió que existen perfiles con méritos para recibir ese reconocimiento. “Creo que hay muchísimas mujeres que tienen los méritos para que calles de nuestro querido municipio puedan llevar el nombre de ellas”, dijo.

Morales agregó que se contemplan distintas referencias de mujeres para este tipo de reconocimiento. “Sin duda las mujeres que están en el muro de honor del Congreso del Estado son mujeres relevantes, pero también mujeres que no solamente se dedicaron a la política sino también a la cultura, como Enriqueta Ochoa, son referentes que tienen que tener escuelas y calles de nuestro estado”, comentó.

Señaló además que se trabaja en un estudio para identificar a más mujeres. “Estamos por sacar también las mujeres poblanas que participaron en la revolución, es un estudio que esperamos que por ahí de junio ya tengamos listo y que también podría hacer esta visibilización”, añadió.

El planteamiento se mantiene en revisión en el ámbito legislativo y municipal, donde se analizarán los procedimientos correspondientes para su eventual implementación.