Exestrella de la NFL se suma a la adopción de mascotas en Saltillo

El exjugador de la NFL, Gabe Northern, quien actualmente reside en Saltillo, acudió al Parque Urdiñola para adoptar un perrito resguardado por el Centro de Bienestar Animal, perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno Municipal.

El exdeportista integró así a su familia a un nuevo compañero, al tiempo que reconoció el trabajo que realiza la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González en favor del bienestar y la protección de los seres sintientes.

Northern destacó la importancia de impulsar acciones que fomenten el cuidado de los animales de compañía, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a promover una tenencia responsable y consciente, basada en el respeto, el compromiso y la atención permanente.

Asimismo, se invitó a la población a visitar el Parque Urdiñola, espacio Pet Friendly donde actualmente se resguardan perritos aptos para adopción, con el objetivo de brindarles la oportunidad de integrarse a un hogar.