Exestrella de la NFL se suma a la adopción de mascotas en Saltillo

Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Exestrella de la NFL se suma a la adopción de mascotas en Saltillo
    La exestrella de la NFL promueve la adopción responsable en Parque Urdiñola. CORTESÍA

Gabe Northern integra a su familia a un perrito rescatado

El exjugador de la NFL, Gabe Northern, quien actualmente reside en Saltillo, acudió al Parque Urdiñola para adoptar un perrito resguardado por el Centro de Bienestar Animal, perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno Municipal.

El exdeportista integró así a su familia a un nuevo compañero, al tiempo que reconoció el trabajo que realiza la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González en favor del bienestar y la protección de los seres sintientes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca rehabilitación de plaza en Virreyes Popular con inversión de 613 mil pesos

Northern destacó la importancia de impulsar acciones que fomenten el cuidado de los animales de compañía, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a promover una tenencia responsable y consciente, basada en el respeto, el compromiso y la atención permanente.

Asimismo, se invitó a la población a visitar el Parque Urdiñola, espacio Pet Friendly donde actualmente se resguardan perritos aptos para adopción, con el objetivo de brindarles la oportunidad de integrarse a un hogar.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

