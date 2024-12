Exhiben a presuntas carteristas en el centro de Saltillo; este es su modus operandi (VIDEO)

No obstante, pese a los reclamos, la presunta carterista se va y se pierde entre las personas presentes.

USUARIOS REPORTAN ROBOS SIMILARES EN OTRAS PARTES DE SALTILLO

Otros internautas se sumaron a la denuncia y exhibieron casos similares en otros puntos del Centro Histórico de Saltillo, así como mercados ambulantes como el de Mirasierra y hasta el transporte público.

TE PUEDE INTERESAR: Se agarran a golpes chofer de transporte y usuario, en el bulevar Fundadores (Video)

“A mi igual me robaron mi cartera en ese lugar, lo peor es que nadie me advirtió que me iban abriendo la mochila”, “A una tía le robaron 3 mil pesos con ese mismo modus operandi en ese mismo lugar”, señalaron dos internautas.

¿CÓMO EVITAR A LADRONES Y CARTERISTAS?

Durante los meses de noviembre y diciembre se registra una alza en robos y asaltos, debido a que es durante estas fechas cuando las personas suelen comprar más.

VANGUARDIA te comparte 10 consejos para protegerte contra los carteristas durante estas fechas: