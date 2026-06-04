Exhiben en redes a cine de Saltillo por cancelar funciones sin previo aviso

El columnista de esta casa editorial y crítico de cine Enrique Abasolo, exhibió a través de redes sociales una presunta serie de irregularidades en Cinemex Mirasierra, luego de denunciar la cancelación de funciones sin previo aviso y una supuesta mala atención hacia los clientes en la sucursal ubicada al oriente de Saltillo. Mediante una publicación difundida en sus plataformas digitales, Abasolo aseguró que no es la primera ocasión en que acude al complejo cinematográfico y encuentra funciones canceladas pese a que continúan apareciendo anunciadas tanto en la app del cine como al buscarla en internet. El cinéfilo afirmó que, además de perder tiempo y dinero en traslados, los clientes no reciben explicaciones claras ni ofrecen algún tipo de compensación.

“Por enésima vez Cinemex Mirasierra nos la volvió a aplicar”, escribió el también analista cinematográfico, quien cuestionó que las funciones sean retiradas tal vez por baja asistencia. En su mensaje, criticó también la actitud del personal del establecimiento, señalando que el trato hacia los asistentes fue “cínico y retador”, además de asegurar que incluso la gerencia los invitó a presentar sus inconformidades directamente ante corporativo sin dar una solución real.

La publicación rápidamente generó reacciones entre usuarios saltillenses, algunos de los cuales compartieron experiencias similares relacionadas con cambios repentinos de horarios, cancelaciones de funciones y deficiencias en la atención al cliente dentro de complejos cinematográficos de la ciudad. CRISIS EN LAS CADENAS DE CINE Enrique Abasolo también aprovechó para reflexionar sobre la crisis que enfrentan las cadenas de cine ante el crecimiento de las plataformas de streaming, señalando que, lejos de mejorar la experiencia en salas, algunas empresas han deteriorado el servicio que ofrecen a los espectadores. El señalamiento revive además cuestionamientos recientes hacia cadenas cinematográficas en Saltillo. Hace meses, otra de las cadenas que operan en la capital de Coahuila, Cinépolis, estuvo involucrada en un escándalo relacionado con presuntos robos, reciclaje de insumos y acoso laboral, caso que derivó en procesos judiciales y la vinculación a proceso de ex empleados. Hasta el momento, Cinemex no ha emitido una postura pública respecto a los señalamientos realizados por el columnista.

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