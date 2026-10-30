Explorarán la brujería y leyendas del Saltillo antiguo en los archivos; habrá conferencias y mesas de diálogo

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    Explorarán la brujería y leyendas del Saltillo antiguo en los archivos; habrá conferencias y mesas de diálogo
    Las conferencias, mesas de diálogo y recorridos se realizarán en el Archivo Municipal, el Archivo General y la Facultad de Ciencias Sociales. REDES SOCIALES

El Archivo General del Estado, el Archivo Municipal y la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC realizarán conferencias, mesas de diálogo y recorridos del 3 al 5 de noviembre

Para descubrir los mitos y realidades detrás de la brujería, la hechicería y las leyendas en la época colonial, el Archivo General del Estado de Coahuila, el Archivo Municipal de Saltillo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) organizarán una serie de actividades del 3 al 5 de noviembre.

De acuerdo con la convocatoria, el programa titulado “Los misterios del archivo: Brujería, hechicería y leyendas del Saltillo antiguo” se realizará en tres sedes distintas, con un horario de inicio a las 19:00 horas en todos los casos.

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Las actividades arrancarán el lunes 3 de noviembre en el Archivo Municipal de Saltillo con la conferencia inaugural “Brujería y hechicería en la historia”, a cargo del maestro Alan Caballero.

El martes 4 de noviembre, la sede será el Archivo General del Estado de Coahuila, donde se llevará a cabo la mesa de diálogo “Brujería, hechicería y feminidad en la Nueva España”.

$!El programa busca analizar cómo se concebían las prácticas ocultas y la feminidad durante la Nueva España a través de los documentos históricos.
El programa busca analizar cómo se concebían las prácticas ocultas y la feminidad durante la Nueva España a través de los documentos históricos. REDES SOCIALES

En esta participarán Marcela Reyna, Alejandra Martínez y Edrei Durón, bajo la moderación de Seidi Loera. Ese mismo día se presentará la exposición de documentos históricos “Brujería y hechicería a partir de documentos históricos”, a cargo de alumnas de la FCS.

Para cerrar, el miércoles 5 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales se realizará el recorrido de leyendas “Ánimas de papel y tinta”, dirigido por el licenciado Mario Villanueva.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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