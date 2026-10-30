Proyectarán hoy ‘Hoppers’ para reflexionar sobre el impacto urbano en Zapalinamé, en Saltillo

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    Proyectarán hoy ‘Hoppers’ para reflexionar sobre el impacto urbano en Zapalinamé, en Saltillo
    La función busca abrir un espacio de diálogo sobre el desarrollo urbano y la protección de la Sierra de Zapalinamé. REDES SOCIALES

El colectivo Cine Pirata invita a la función de este viernes 30 de octubre en la Estación Libertad; el acceso es gratuito a cambio de víveres o artículos de limpieza para La Casa del Migrante

Con el objetivo de abrir un diálogo crítico sobre el crecimiento de la ciudad y la protección del medio ambiente, el colectivo Cine Pirata proyectará este viernes 30 de octubre la película “Hoppers: Operación: Cuidar y Defender Zapalinamé”.

La función se llevará a cabo a las 6:45 de la tarde en la Estación Libertad, ubicada en Victoria esquina con Acuña, en la Zona Centro de Saltillo.

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De acuerdo con la convocatoria de los organizadores, la proyección busca poner sobre la mesa una problemática que no suele ser conocida por la mayoría de los saltillenses: el impacto del Arco Vial Metropolitano, que pasa por las faldas de la Sierra de Zapalinamé, zona clave para la recarga de los mantos acuíferos.

UN ESPACIO PARA EL DEBATE Y LA SOLIDARIDAD

A través de esta actividad, se busca cuestionar cómo se decide el futuro de la ciudad. “¿Qué pasa cuando una ciudad necesita crecer y el único camino pasa por encima de un área verde protegida?”, plantea el colectivo, al señalar que vecinos y especialistas han denunciado que este proyecto avanza sin una consulta pública transparente.

Tras la proyección de la película, se abrirá una plática para analizar el tema y debatir a quién beneficia realmente este tipo de desarrollos urbanos y quiénes asumen las consecuencias ambientales.

Además de la reflexión, el evento tiene un carácter solidario. La entrada es completamente gratuita, pero los organizadores invitan a los asistentes a llevar como “cooperación solidaria” alimentos no perecederos, artículos de higiene personal o productos de limpieza, los cuales serán donados a La Casa del Migrante.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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