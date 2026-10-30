Proyectarán hoy ‘Hoppers’ para reflexionar sobre el impacto urbano en Zapalinamé, en Saltillo

La función se llevará a cabo a las 6:45 de la tarde en la Estación Libertad, ubicada en Victoria esquina con Acuña, en la Zona Centro de Saltillo.

Con el objetivo de abrir un diálogo crítico sobre el crecimiento de la ciudad y la protección del medio ambiente, el colectivo Cine Pirata proyectará este viernes 30 de octubre la película “Hoppers: Operación: Cuidar y Defender Zapalinamé”.

De acuerdo con la convocatoria de los organizadores, la proyección busca poner sobre la mesa una problemática que no suele ser conocida por la mayoría de los saltillenses: el impacto del Arco Vial Metropolitano, que pasa por las faldas de la Sierra de Zapalinamé, zona clave para la recarga de los mantos acuíferos.

UN ESPACIO PARA EL DEBATE Y LA SOLIDARIDAD

A través de esta actividad, se busca cuestionar cómo se decide el futuro de la ciudad. “¿Qué pasa cuando una ciudad necesita crecer y el único camino pasa por encima de un área verde protegida?”, plantea el colectivo, al señalar que vecinos y especialistas han denunciado que este proyecto avanza sin una consulta pública transparente.

Tras la proyección de la película, se abrirá una plática para analizar el tema y debatir a quién beneficia realmente este tipo de desarrollos urbanos y quiénes asumen las consecuencias ambientales.

Además de la reflexión, el evento tiene un carácter solidario. La entrada es completamente gratuita, pero los organizadores invitan a los asistentes a llevar como “cooperación solidaria” alimentos no perecederos, artículos de higiene personal o productos de limpieza, los cuales serán donados a La Casa del Migrante.