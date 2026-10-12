Saltillo: choca repartidor de comida contra auto que retornaba y sufre posible fractura de cadera
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El joven salió proyectado varios metros tras el percance y recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja; un autobús frenó para evitar verse involucrado
Un repartidor de comida resultó lesionado luego de impactar la motocicleta que conducía contra un automóvil sobre la calle Abasolo, a la altura del cruce con Vicente Rangel, cuando se dirigía a entregar un pedido, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas, cuando el joven identificado como Carlos Adrián ¨N¨, de 20 años, circulaba de sur a norte y, al llegar al cruce mencionado, no advirtió que un Nissan Versa gris se encontraba detenido para realizar una vuelta, por lo que terminó chocando contra la parte posterior derecha del vehículo.
Debido al impacto, el motociclista salió proyectado varios metros sobre la vialidad, mientras que un autobús que circulaba detrás tuvo que frenar su marcha para evitar verse involucrado en el accidente. La situación provocó que dos carriles permanecieran obstruidos, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, tras valorarlo, detectaron una posible fractura de cadera, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibiría atención médica especializada.
Al sitio también arribaron otros repartidores de plataformas digitales, quienes se acercaron para apoyar a su compañero durante las labores de atención. Por su parte, el Nissan Versa presentó daños en la parte posterior derecha, mientras que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.