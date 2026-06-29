Falla mecánica provoca choque contra muro en el periférico LEA de Saltillo

La conductora de un vehículo Hyundai Accent sufrió una falla mecánica cuando circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, al descender el puente ubicado en el cruce con Felipe J. Mery, lo que derivó en un accidente la mañana de este lunes, en Saltillo.

Tras la avería, el automóvil quedó fuera de control y se impactó contra las ballenas del muro de contención, terminando detenido entre los carriles centrales y laterales de la vialidad.