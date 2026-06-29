Falla mecánica provoca choque contra muro en el periférico LEA de Saltillo

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    Falla mecánica provoca choque contra muro en el periférico LEA de Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal acudieron para abanderar la zona y evitar un nuevo accidente, mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación vehicular. ULISES MARTÍNEZ

La conductora viajaba acompañada de sus dos hijos cuando el vehículo sufrió una falla al descender el puente de Felipe J. Mery; pese al impacto, los tres resultaron ilesos

La conductora de un vehículo Hyundai Accent sufrió una falla mecánica cuando circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, al descender el puente ubicado en el cruce con Felipe J. Mery, lo que derivó en un accidente la mañana de este lunes, en Saltillo.

Tras la avería, el automóvil quedó fuera de control y se impactó contra las ballenas del muro de contención, terminando detenido entre los carriles centrales y laterales de la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cruza-el-camellon-y-termina-fuera-de-la-carretera-derriba-una-cerca-en-saltillo-GC21760978

A pesar del choque, no se reportaron personas lesionadas. La conductora, quien viajaba con sus dos hijos, permaneció en el lugar mientras se realizaban las maniobras para atender la situación.

$!A pesar de lo aparatoso del impacto contra las ballenas del muro de contención, la conductora y sus dos hijos resultaron ilesos, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de una ambulancia.
A pesar de lo aparatoso del impacto contra las ballenas del muro de contención, la conductora y sus dos hijos resultaron ilesos, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de una ambulancia. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron para brindar apoyo, abanderar la zona y evitar otro percance. Además, varios automovilistas se detuvieron para auxiliarla y colaborar en las labores para retirar el vehículo de la circulación.

Finalmente, las autoridades solicitaron el servicio de una grúa para mover el Hyundai hacia la orilla de la vialidad y restablecer el flujo vehicular en el sector.

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