Falla mecánica provoca choque y deja a motociclista lesionado en la carretera a Torreón

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este sábado luego de verse involucrado en un accidente registrado a la altura del kilómetro 8 de la carretera Saltillo-Torreón. De acuerdo con los primeros reportes y un video captado por una cámara de seguridad de un negocio cercano, el conductor de una camioneta Nissan sufrió una falla mecánica en la llanta delantera izquierda, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad, invadiera el carril contrario y embistiera al motociclista.

El lesionado fue identificado como Michel Samudio, de 26 años, quien salió proyectado y quedó tendido sobre el camellón central tras el impacto. Testigos del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, posteriormente, trasladarlo a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica.