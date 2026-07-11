Falla mecánica provoca choque y deja a motociclista lesionado en la carretera a Torreón

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    Falla mecánica provoca choque y deja a motociclista lesionado en la carretera a Torreón
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al lesionado antes de trasladarlo a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Una presunta falla mecánica en una camioneta provocó que el conductor perdiera el control y arrollara a un motociclista sobre la carretera Saltillo-Torreón

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este sábado luego de verse involucrado en un accidente registrado a la altura del kilómetro 8 de la carretera Saltillo-Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes y un video captado por una cámara de seguridad de un negocio cercano, el conductor de una camioneta Nissan sufrió una falla mecánica en la llanta delantera izquierda, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad, invadiera el carril contrario y embistiera al motociclista.

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$!La Guardia Nacional realizará el peritaje para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.
La Guardia Nacional realizará el peritaje para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado fue identificado como Michel Samudio, de 26 años, quien salió proyectado y quedó tendido sobre el camellón central tras el impacto. Testigos del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, posteriormente, trasladarlo a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica.

$!El motociclista de 26 años fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS tras resultar lesionado en el accidente.
El motociclista de 26 años fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS tras resultar lesionado en el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron para resguardar la zona y tomar conocimiento de los hechos, mientras se esperaba la llegada de personal de la Guardia Nacional.

Al tratarse de un accidente ocurrido en una vía federal, corresponderá a la Guardia Nacional realizar el peritaje para determinar la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

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