Explosión acaba con la vida de peatón, en Saltillo
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Según los videos, la víctima y otro afectado iban caminando por la calle Pablo L. Sidar al poniente; uno de ellos iba al trabajo
Una explosión, presuntamente provocada por una acumulación de gas al interior de una vulcanizadora, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas gravemente lesionadas.
Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinosa, en la colonia Antonio Cárdenas.
De acuerdo con videos compartidos por vecinos del sector, la explosión se registró alrededor de las 17:47 horas.
La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Gilberto Antonio Ramos Hernández, de 31 años. Él y otro hombre, identificado de manera preliminar como Omar Reyes, caminaban por la acera sur de la calle Pablo L. Sidar cuando ocurrió el estallido.
Según los primeros reportes, uno de ellos llevaba una mochila y, al llegar al cruce con la calle Héctor Espinosa, se produjo la explosión, cuya onda expansiva desprendió las cortinas metálicas del negocio y lanzó diversos objetos hacia el exterior.
Ambos peatones fueron proyectados varios metros hasta la acera norte, mientras que el propietario de la vulcanizadora, identificado como Jesús, también resultó gravemente lesionado.
El incidente fue reportado de inmediato al sistema de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Rescate Urbano y paramédicos.
Vecinos del sector señalaron que escucharon dos fuertes estruendos consecutivos que hicieron vibrar los pisos de viviendas y comercios cercanos, además de provocar daños en cristales de algunos inmuebles.
A la llegada de los cuerpos de emergencia, los paramédicos confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales. Los lesionados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales. Uno de ellos fue ingresado a la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud fue reportado como delicado.
La víctima mortal vestía un chaleco azul, playera del mismo color, pantalón de mezclilla y tenis negros con detalles en azul.
La magnitud del siniestro movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes iniciaron las primeras diligencias para determinar las causas del accidente.
De manera preliminar, se investiga la posibilidad de que la explosión haya sido provocada por una acumulación de gas, presuntamente derivada de una fuga en un cilindro con capacidad de 10 kilogramos. No obstante, esta versión será confirmada o descartada mediante los peritajes correspondientes.
La fuerza de la explosión expulsó neumáticos, herramientas, madera, láminas y las cortinas metálicas del establecimiento, ocasionando daños materiales en los alrededores.
“Se escucharon dos ruidos muy fuertes. Se quebraron los vidrios de varias casas y los pisos vibraron. Cuando salí de mi casa vi a dos personas tiradas en la calle”, relató Karla María, vecina de la calle Pablo L. Sidar.
La testigo agregó que uno de los lesionados expulsaba sangre por la boca y que, al intentar auxiliarlo, este no respondió.
La zona fue acordonada por las autoridades para facilitar las labores de rescate y preservar la escena. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el procesamiento del lugar y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.
El propietario de la vulcanizadora también fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada debido a las lesiones sufridas durante la explosión.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar si existe alguna responsabilidad penal derivada de los hechos.