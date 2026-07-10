Explosión acaba con la vida de peatón, en Saltillo

Una explosión, presuntamente provocada por una acumulación de gas al interior de una vulcanizadora, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas gravemente lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinosa, en la colonia Antonio Cárdenas.

De acuerdo con videos compartidos por vecinos del sector, la explosión se registró alrededor de las 17:47 horas.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Gilberto Antonio Ramos Hernández, de 31 años. Él y otro hombre, identificado de manera preliminar como Omar Reyes, caminaban por la acera sur de la calle Pablo L. Sidar cuando ocurrió el estallido.

Según los primeros reportes, uno de ellos llevaba una mochila y, al llegar al cruce con la calle Héctor Espinosa, se produjo la explosión, cuya onda expansiva desprendió las cortinas metálicas del negocio y lanzó diversos objetos hacia el exterior.

Ambos peatones fueron proyectados varios metros hasta la acera norte, mientras que el propietario de la vulcanizadora, identificado como Jesús, también resultó gravemente lesionado.

El incidente fue reportado de inmediato al sistema de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Rescate Urbano y paramédicos.