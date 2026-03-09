Falla mecánica provoca conato de incendio en Arteaga

Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Falla mecánica provoca conato de incendio en Arteaga
    El fuego se originó en el área del motor de un Chevrolet Aveo tras una presunta falla mecánica. ULISES MARTÍNEZ

La conductora logró ponerse a salvo tras detectar humo en el automóvil y detener su marcha, mientras bomberos acudieron para controlar el fuego antes de que se extendiera

Una falla mecánica provocó el incendio de un vehículo la mañana de este lunes en la entrada del fraccionamiento Valle Oriente, sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Arteaga.

El incidente ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, cuando una mujer se dirigía a su trabajo y comenzó a notar la salida de humo del automóvil, por lo que decidió detener la marcha y solicitar apoyo al número de emergencias 911.

$!La conductora logró detener su marcha y solicitar apoyo al notar humo saliendo del vehículo.
La conductora logró detener su marcha y solicitar apoyo al notar humo saliendo del vehículo. ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga, quienes iniciaron las maniobras para controlar el siniestro que apenas comenzaba, evitando que el vehículo fuera consumido por completo.

$!Bomberos de Arteaga sofocaron el incendio de un automóvil registrado la mañana de este lunes.
Bomberos de Arteaga sofocaron el incendio de un automóvil registrado la mañana de este lunes. ULISES MARTÍNEZ

El automóvil Chevrolet Aveo presentó daños en la parte del motor debido al incendio. Era conducido por María Esther ¨N¨, con domicilio en la colonia Analco, en el municipio de Ramos Arizpe.

Tras las labores de los cuerpos de emergencia, se informó que no se reportaron personas lesionadas y la situación quedó bajo control. Personal de la Policía Municipal arribó al sitio para tomar conocimiento del siniestro.

