Falla mecánica provoca conato de incendio en Arteaga

Una falla mecánica provocó el incendio de un vehículo la mañana de este lunes en la entrada del fraccionamiento Valle Oriente, sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Arteaga.

El incidente ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, cuando una mujer se dirigía a su trabajo y comenzó a notar la salida de humo del automóvil, por lo que decidió detener la marcha y solicitar apoyo al número de emergencias 911.

