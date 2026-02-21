Fallece anexado en el Hospital General de Saltillo; investigan condiciones de su traslado

Un hombre de 36 años, originario de Reynosa, Tamaulipas, falleció la noche de ayer viernes en el Hospital General de Saltillo, luego de haber sido ingresado con un cuadro de neumonía. El deceso se registró alrededor de las 23:30 horas.

El paciente fue identificado como José de Jesús “N”, quien, de acuerdo con información hospitalaria, padecía VIH y permanecía en la cama 2 al momento de su fallecimiento. Su estado fue reportado como sin signos vitales al concluir las maniobras de atención médica.

Según el expediente clínico, el hombre ingresó al hospital tras ser trasladado por sus propios medios, con apoyo de personal de un anexo —cuyo nombre no fue proporcionado—, quienes lo llevaron al área de urgencias.

En el documento también se señala que el paciente refirió haber sido dejado en el hospital el miércoles 18 de febrero por personal del anexo donde se encontraba, quienes posteriormente se retiraron sin proporcionar datos adicionales.

Asimismo, se asentó que no contaba con red de apoyo ni familiares cercanos que pudieran acompañarlo durante su estancia hospitalaria, por lo que al momento del fallecimiento se encontraba sin acompañantes.

Autoridades médicas y administrativas quedaron a cargo de los procedimientos correspondientes tras el deceso, así como de la localización de posibles familiares o contactos para los trámites legales.

De igual forma, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento de los hechos y realizará las diligencias necesarias para ubicar el anexo mencionado y determinar lo ocurrido.