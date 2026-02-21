Muere joven tras choque frontal contra transporte de personal en Ramos Arizpe

Un joven conductor perdió la vida durante la madrugada de este sábado, luego de impactar de manera frontal el vehículo que conducía contra un autobús de pasajeros de la línea Settepi, en hechos ocurridos sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.

El accidente se registró alrededor de las 00:30 horas, cuando el ahora occiso circulaba a bordo de un automóvil Infiniti Q50 color blanco en dirección al norte, presuntamente a exceso de velocidad.

De acuerdo con los primeros peritajes, metros antes de llegar a la intersección con la carretera a Los Pinos, el conductor perdió el control del volante, brincó el camellón central e invadió los carriles contrarios, impactándose de frente contra el autobús que descendía del puente vehicular en sentido opuesto.

Trabajadores de una gasolinería cercana se aproximaron para auxiliar al automovilista; sin embargo, lo encontraron inconsciente al interior de la unidad, la cual quedó severamente destrozada tras el fuerte impacto.