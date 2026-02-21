Muere joven tras choque frontal contra transporte de personal en Ramos Arizpe
El accidente ocurrió durante la madrugada sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe
Un joven conductor perdió la vida durante la madrugada de este sábado, luego de impactar de manera frontal el vehículo que conducía contra un autobús de pasajeros de la línea Settepi, en hechos ocurridos sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.
El accidente se registró alrededor de las 00:30 horas, cuando el ahora occiso circulaba a bordo de un automóvil Infiniti Q50 color blanco en dirección al norte, presuntamente a exceso de velocidad.
De acuerdo con los primeros peritajes, metros antes de llegar a la intersección con la carretera a Los Pinos, el conductor perdió el control del volante, brincó el camellón central e invadió los carriles contrarios, impactándose de frente contra el autobús que descendía del puente vehicular en sentido opuesto.
Trabajadores de una gasolinería cercana se aproximaron para auxiliar al automovilista; sin embargo, lo encontraron inconsciente al interior de la unidad, la cual quedó severamente destrozada tras el fuerte impacto.
Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, a fin de prevenir otro percance en la zona.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron para brindar atención a los involucrados, pero confirmaron que el joven conductor ya no presentaba signos vitales. En tanto, el operador del autobús y su acompañante fueron valorados y trasladados a la Clínica Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social y a un hospital particular, respectivamente, para su atención médica.
El área fue acordonada y se cerraron dos carriles a la circulación mientras elementos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.
Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.