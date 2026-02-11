Saltillo: aseguran transporte de personal tras fatal atropellamiento en la Miguel Hidalgo
La unidad fue localizada en la colonia Teresitas durante un operativo de Tránsito Municipal, luego de que cámaras de videovigilancia permitieran rastrear su trayecto
Un transporte de personal fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal en calles de la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, tras su presunta participación en el accidente vehicular en el que una mujer perdió la vida al ser atropellada en la colonia Miguel Hidalgo.
Los hechos se derivaron de un operativo implementado en los cruces de las calles Perones y Tricanes, donde las autoridades localizaron una unidad de transporte de personal perteneciente a la línea Lipu, la cual presentaba daños visibles en la parte frontal, mismos que coincidían con el impacto registrado en el fatal percance.
De acuerdo con los primeros reportes, fue mediante el análisis de cámaras de videovigilancia que se logró rastrear el trayecto de la pesada unidad, la cual presuntamente fue abandonada en ese sector tras el incidente.
Ante esta situación, los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa para proceder con el aseguramiento del vehículo y su traslado a un corralón, donde se realizarán los peritajes correspondientes a fin de determinar su posible responsabilidad en los hechos.
En el lugar trascendió que el presunto responsable podría pertenecer a la empresa Settepi; sin embargo, otros testigos señalaron que se trataba de unidades de la línea Lipu, mencionando específicamente el camión identificado con el número económico 4888 como el involucrado en el atropellamiento.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley.