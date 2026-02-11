Saltillo: aseguran transporte de personal tras fatal atropellamiento en la Miguel Hidalgo

Un transporte de personal fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal en calles de la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, tras su presunta participación en el accidente vehicular en el que una mujer perdió la vida al ser atropellada en la colonia Miguel Hidalgo.

TE PUEDE INTERESAR: Invitan al Croquetón 2026 para apoyar a seres sintientes en Saltillo

Los hechos se derivaron de un operativo implementado en los cruces de las calles Perones y Tricanes, donde las autoridades localizaron una unidad de transporte de personal perteneciente a la línea Lipu, la cual presentaba daños visibles en la parte frontal, mismos que coincidían con el impacto registrado en el fatal percance.