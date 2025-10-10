Fallece joven afuera del Centro de Salud en Arteaga tras sentirse mal en un anexo

/ 10 octubre 2025
    Fallece joven afuera del Centro de Salud en Arteaga tras sentirse mal en un anexo
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron diligencias en el sitio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El joven había sido llevado previamente al Seguro Uno, donde recibió atención y medicación; posteriormente se sintió mal nuevamente y fue trasladado antes de perder la vida

En la caja de una camioneta, en la cual llegó a la Clínica de Salud Municipal en Arteaga, es donde terminó el cuerpo sin vida de quien respondía al nombre de Luis Arturo ¨N¨, de 25 años, quien se sintió mal tras haber estado en un anexo en el mismo municipio.

Minutos antes de las 9:00 horas se registró el reporte donde se informaba de una persona sin vida afuera del Centro de Salud, ubicado en 10 de Mayo entre 15 de Mayo y Emiliano Zapata en la colonia Ejidal, arribando también una ambulancia de Protección Civil de Arteaga.

$!Personal médico atendió al joven al llegar a la Clínica de Salud Municipal en Arteaga.
Personal médico atendió al joven al llegar a la Clínica de Salud Municipal en Arteaga. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

En la caja de una camioneta Ford Ranger, se atendió al joven, del cual se informó que había sido llevado anteriormente a un anexo, y de ahí lo llevaron al Seguro Uno, donde le aplicaron medicamento.

Posteriormente lo regresaron al anexo Centro de Atención a las Adicciones en la colonia El Barrial, pero en la mañana nuevamente se comenzó a sentir mal y lo llevaron al centro de salud.

Los médicos atendieron al joven arriba de la unidad y se pidió el apoyo de los socorristas, quienes también realizaron maniobras, pero no hubo respuesta, declarando el deceso.

$!El cuerpo fue trasladado al Semefo para determinar la causa de muerte.
El cuerpo fue trasladado al Semefo para determinar la causa de muerte. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el fallecimiento se procedió a dar aviso a las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron a tomar conocimiento, y el personal pericial a realizar las labores correspondientes.

Una vez recabada la información y los oficios, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa de la muerte; posteriormente se dará término a las investigaciones y se entregará el cuerpo a la familia para los servicios correspondientes.

