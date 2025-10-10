Fallece joven afuera del Centro de Salud en Arteaga tras sentirse mal en un anexo

En la caja de una camioneta, en la cual llegó a la Clínica de Salud Municipal en Arteaga, es donde terminó el cuerpo sin vida de quien respondía al nombre de Luis Arturo ¨N¨, de 25 años, quien se sintió mal tras haber estado en un anexo en el mismo municipio. Minutos antes de las 9:00 horas se registró el reporte donde se informaba de una persona sin vida afuera del Centro de Salud, ubicado en 10 de Mayo entre 15 de Mayo y Emiliano Zapata en la colonia Ejidal, arribando también una ambulancia de Protección Civil de Arteaga. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: joven motociclista se estrella contra auto que se le atravesó y resulta lesionado

En la caja de una camioneta Ford Ranger, se atendió al joven, del cual se informó que había sido llevado anteriormente a un anexo, y de ahí lo llevaron al Seguro Uno, donde le aplicaron medicamento. Posteriormente lo regresaron al anexo Centro de Atención a las Adicciones en la colonia El Barrial, pero en la mañana nuevamente se comenzó a sentir mal y lo llevaron al centro de salud. Los médicos atendieron al joven arriba de la unidad y se pidió el apoyo de los socorristas, quienes también realizaron maniobras, pero no hubo respuesta, declarando el deceso.