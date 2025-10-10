Fallece joven afuera del Centro de Salud en Arteaga tras sentirse mal en un anexo
El joven había sido llevado previamente al Seguro Uno, donde recibió atención y medicación; posteriormente se sintió mal nuevamente y fue trasladado antes de perder la vida
En la caja de una camioneta, en la cual llegó a la Clínica de Salud Municipal en Arteaga, es donde terminó el cuerpo sin vida de quien respondía al nombre de Luis Arturo ¨N¨, de 25 años, quien se sintió mal tras haber estado en un anexo en el mismo municipio.
Minutos antes de las 9:00 horas se registró el reporte donde se informaba de una persona sin vida afuera del Centro de Salud, ubicado en 10 de Mayo entre 15 de Mayo y Emiliano Zapata en la colonia Ejidal, arribando también una ambulancia de Protección Civil de Arteaga.
En la caja de una camioneta Ford Ranger, se atendió al joven, del cual se informó que había sido llevado anteriormente a un anexo, y de ahí lo llevaron al Seguro Uno, donde le aplicaron medicamento.
Posteriormente lo regresaron al anexo Centro de Atención a las Adicciones en la colonia El Barrial, pero en la mañana nuevamente se comenzó a sentir mal y lo llevaron al centro de salud.
Los médicos atendieron al joven arriba de la unidad y se pidió el apoyo de los socorristas, quienes también realizaron maniobras, pero no hubo respuesta, declarando el deceso.
Tras el fallecimiento se procedió a dar aviso a las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron a tomar conocimiento, y el personal pericial a realizar las labores correspondientes.
Una vez recabada la información y los oficios, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa de la muerte; posteriormente se dará término a las investigaciones y se entregará el cuerpo a la familia para los servicios correspondientes.