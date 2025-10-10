Saltillo: joven motociclista se estrella contra auto que se le atravesó y resulta lesionado
El automovilista y el motociclista llegaron a un acuerdo ante la autoridad municipal tras el percance en Valle de las Flores
Un joven motociclista terminó siendo llevado a atención médica por el automovilista que se le atravesó luego de un accidente ocurrido en el cruce de la calle Eulalio Gutiérrez con Petunia, en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.
El incidente se reportó minutos después de las 08:00 horas, por lo que acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a Jovany ¨N¨, de 18 años.
De acuerdo con el reporte, el joven circulaba procedente de Fundadores con dirección a Jesús Valdés Sánchez, a bordo de una motocicleta Italika, cuando en el cruce con la calle Petunia un vehículo Volkswagen Bora, salió sin precaución, provocando que el motociclista cayera al piso.
La conductora del automóvil fue identificada como Natividad de Jesús ¨N¨, de 45 años, quien intentaba dar vuelta en los carriles con dirección a Fundadores y no se percató de la presencia del joven, causando el accidente.
Los socorristas atendieron a Jovany, quien presentaba varios golpes y lesiones en la pierna derecha; sin embargo, decidió no ser trasladado a un hospital y optó por llegar a un acuerdo con la responsable.
Ante la autoridad municipal, ambas partes firmaron un convenio. El joven fue llevado a atención médica por el automovilista que lo impactó, mientras que sus familiares pasarían a recoger la motocicleta, que fue resguardada por vecinos del lugar.