Saltillo: joven motociclista se estrella contra auto que se le atravesó y resulta lesionado

Saltillo
/ 10 octubre 2025
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al joven motociclista en el lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El automovilista y el motociclista llegaron a un acuerdo ante la autoridad municipal tras el percance en Valle de las Flores

Un joven motociclista terminó siendo llevado a atención médica por el automovilista que se le atravesó luego de un accidente ocurrido en el cruce de la calle Eulalio Gutiérrez con Petunia, en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.

El incidente se reportó minutos después de las 08:00 horas, por lo que acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a Jovany ¨N¨, de 18 años.

El Volkswagen Bora involucrado en el accidente fue asegurado por las autoridades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con el reporte, el joven circulaba procedente de Fundadores con dirección a Jesús Valdés Sánchez, a bordo de una motocicleta Italika, cuando en el cruce con la calle Petunia un vehículo Volkswagen Bora, salió sin precaución, provocando que el motociclista cayera al piso.

Vecinos resguardaron la motocicleta hasta que familiares pudieran recogerla. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La conductora del automóvil fue identificada como Natividad de Jesús ¨N¨, de 45 años, quien intentaba dar vuelta en los carriles con dirección a Fundadores y no se percató de la presencia del joven, causando el accidente.

El joven motociclista se retiró con la conductora del vehículo para recibir atención médica tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los socorristas atendieron a Jovany, quien presentaba varios golpes y lesiones en la pierna derecha; sin embargo, decidió no ser trasladado a un hospital y optó por llegar a un acuerdo con la responsable.

Ante la autoridad municipal, ambas partes firmaron un convenio. El joven fue llevado a atención médica por el automovilista que lo impactó, mientras que sus familiares pasarían a recoger la motocicleta, que fue resguardada por vecinos del lugar.

Ulises Martínez

