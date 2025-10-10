Saltillo: joven motociclista se estrella contra auto que se le atravesó y resulta lesionado

Un joven motociclista terminó siendo llevado a atención médica por el automovilista que se le atravesó luego de un accidente ocurrido en el cruce de la calle Eulalio Gutiérrez con Petunia, en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.

El incidente se reportó minutos después de las 08:00 horas, por lo que acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a Jovany ¨N¨, de 18 años.

TE PUEDE INTERESAR: Llamas consumen tejabán en Ramos Arizpe; se investiga posible acto intencional