Fallece septuagenario camino a consulta médica, en Saltillo

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del adulto mayor dentro del vehículo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El adulto mayor padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), condición que fue confirmada por su esposa tras la intervención de los paramédicos

La mañana de ayer viernes se registró el fallecimiento de una persona que era trasladada para recibir atención médica en un consultorio ubicado sobre el bulevar Otilio González; sin embargo, durante el trayecto se desvaneció, en Saltillo.

De acuerdo con la información disponible, el hombre viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox, con placas del estado de Durango, cuando circulaba por la calle Fusilamiento, casi en su cruce con la avenida De las Moras, en la colonia La Morita, y dejó de responder.

$!Servicios de emergencia acudieron tras el reporte de una persona inconsciente.
Servicios de emergencia acudieron tras el reporte de una persona inconsciente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Durante el trayecto, los acompañantes notaron que la persona ya no reaccionaba, por lo que detuvieron la marcha y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración correspondiente al adulto mayor dentro del vehículo.

$!Autoridades tomaron conocimiento del deceso para los procedimientos legales.
Autoridades tomaron conocimiento del deceso para los procedimientos legales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras la revisión, los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. En el sitio, su esposa, Salustia de San Juan Rodríguez Rodríguez, informó que el hombre presentaba problemas pulmonares.

El fallecido fue identificado como Tomás ¨N¨, de 76 años de edad, quien padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho para llevar a cabo los procedimientos legales.

