Fallece septuagenario camino a consulta médica, en Saltillo

La mañana de ayer viernes se registró el fallecimiento de una persona que era trasladada para recibir atención médica en un consultorio ubicado sobre el bulevar Otilio González; sin embargo, durante el trayecto se desvaneció, en Saltillo.

De acuerdo con la información disponible, el hombre viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox, con placas del estado de Durango, cuando circulaba por la calle Fusilamiento, casi en su cruce con la avenida De las Moras, en la colonia La Morita, y dejó de responder.

