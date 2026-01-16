Vuelca tráiler tras salirse del camino en la Zacatecas–Saltillo; operador resulta herido

Saltillo
/ 16 enero 2026
    El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 10, cerca del ejido Providencia. FOTO: CORTESÍA

El conductor del tráiler, de 54 años, presentó golpes y dolor en costillas y abdomen, por lo que fue canalizado a valoración médica tras el accidente

Un accidente de autotransporte de carga se registró durante la madrugada de este viernes sobre la carretera que conecta Zacatecas con Saltillo, en el tramo hacia Parras de la Fuente.

El reporte se recibió a las 01:43 horas e indicaba que un tráiler había salido de la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 10, en las inmediaciones del ejido Providencia.

$!El operador de la unidad resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.
El operador de la unidad resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. FOTO: CORTESÍA

El percance ocurrió aproximadamente a 500 metros antes de llegar al ejido Guadalupe Victoria, con dirección al estado de Zacatecas, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio.

$!Autoridades realizaron maniobras de seguridad en el tramo hacia Parras de la Fuente.
Autoridades realizaron maniobras de seguridad en el tramo hacia Parras de la Fuente. FOTO: CORTESÍA

En el sitio fue localizado el operador de la unidad, un hombre de 54 años de edad, quien presentó diversos golpes tras el incidente. El conductor refirió dolor en las costillas y en el abdomen.

El lesionado fue trasladado a un centro médico para su valoración, mientras las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras correspondientes en la zona.

