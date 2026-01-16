Vuelca tráiler tras salirse del camino en la Zacatecas–Saltillo; operador resulta herido
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor del tráiler, de 54 años, presentó golpes y dolor en costillas y abdomen, por lo que fue canalizado a valoración médica tras el accidente
Un accidente de autotransporte de carga se registró durante la madrugada de este viernes sobre la carretera que conecta Zacatecas con Saltillo, en el tramo hacia Parras de la Fuente.
El reporte se recibió a las 01:43 horas e indicaba que un tráiler había salido de la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 10, en las inmediaciones del ejido Providencia.
TE PUEDE INTERESAR: Aseguran 55 mil litros de diésel ilegal en carretera Matamoros–Saltillo
El percance ocurrió aproximadamente a 500 metros antes de llegar al ejido Guadalupe Victoria, con dirección al estado de Zacatecas, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio.
En el sitio fue localizado el operador de la unidad, un hombre de 54 años de edad, quien presentó diversos golpes tras el incidente. El conductor refirió dolor en las costillas y en el abdomen.
El lesionado fue trasladado a un centro médico para su valoración, mientras las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras correspondientes en la zona.