Vuelca tráiler tras salirse del camino en la Zacatecas–Saltillo; operador resulta herido

Un accidente de autotransporte de carga se registró durante la madrugada de este viernes sobre la carretera que conecta Zacatecas con Saltillo, en el tramo hacia Parras de la Fuente.

El reporte se recibió a las 01:43 horas e indicaba que un tráiler había salido de la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 10, en las inmediaciones del ejido Providencia.

