Falta de asfalto frena hasta 40 por ciento obras en Saltillo

La escasez de asfalto a nivel nacional ya impacta el ritmo de las obras públicas en Saltillo y podría retrasarlas hasta en un 40 por ciento, advirtió el alcalde Javier Díaz González, al informar que el Municipio no ha podido acceder a los esquemas de apoyo que anteriormente operaba Pemex.

Comentó que la situación no es exclusiva de la capital coahuilense, sino que forma parte de un problema generalizado en el País que ha complicado la planeación de trabajos de pavimentación y mantenimiento vial.

“Si nosotros pudiéramos rehabilitar tantos metros, por decirte que una cuadrilla pueda rehabilitar alrededor de 220 metros cuadrados al día, pues estamos hablando que podemos hacer 120 a lo mucho”, dijo.

Sobre el mecanismo mediante el cual Petróleos Mexicanos apoyó a los municipios con el suministro de asfalto o gasolina para este tipo de trabajos, Saltillo no fue considerado dentro de las ciudades prioritarias para recibir ese beneficio.

Ante este escenario, el Municipio ingresó nuevamente la solicitud para poder acceder al programa durante este año, con el objetivo de recuperar el ritmo de las obras y evitar mayores afectaciones en la infraestructura urbana.