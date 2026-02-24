Falta de asfalto frena hasta 40 por ciento obras en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 febrero 2026
    Falta de asfalto frena hasta 40 por ciento obras en Saltillo
    La escasez de asfalto ha complicado la planeación de trabajos de pavimentación y mantenimiento vial en Saltillo. CORTESÍA

El desabasto nacional del insumo registrado por PEMEX a finales de 2025 y principios de 2026 ha generado, según las autoridades, complicaciones en el tema de obras públicas e infraestructura

La escasez de asfalto a nivel nacional ya impacta el ritmo de las obras públicas en Saltillo y podría retrasarlas hasta en un 40 por ciento, advirtió el alcalde Javier Díaz González, al informar que el Municipio no ha podido acceder a los esquemas de apoyo que anteriormente operaba Pemex.

Comentó que la situación no es exclusiva de la capital coahuilense, sino que forma parte de un problema generalizado en el País que ha complicado la planeación de trabajos de pavimentación y mantenimiento vial.

TE PUEDE INTERESAR: Invitan a foro sobre derecho a la ciudad y participación vecinal en Saltillo

“Si nosotros pudiéramos rehabilitar tantos metros, por decirte que una cuadrilla pueda rehabilitar alrededor de 220 metros cuadrados al día, pues estamos hablando que podemos hacer 120 a lo mucho”, dijo.

Sobre el mecanismo mediante el cual Petróleos Mexicanos apoyó a los municipios con el suministro de asfalto o gasolina para este tipo de trabajos, Saltillo no fue considerado dentro de las ciudades prioritarias para recibir ese beneficio.

Ante este escenario, el Municipio ingresó nuevamente la solicitud para poder acceder al programa durante este año, con el objetivo de recuperar el ritmo de las obras y evitar mayores afectaciones en la infraestructura urbana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Baches
Desabasto
Petróleo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas
El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?
El incendio ocurrió en un terreno baldío detrás de una gasolinera en la colonia Mirasierra.

Localizan a persona calcinada en predio de Saltillo; permanece sin identificar
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El jugador de Saltillo Soccer buscará un lugar dentro del Club de Futbol Monterrey.

Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
Primeras planas de medios nacionales en puestos de periódicos destacan el operativo en torno a El Mencho.

La CIA le dio a México información ‘decisiva’ para localizar al ‘Mencho’
El presidente Trump ha afirmado que los aranceles beneficiarán al sector manufacturero estadounidense y crearán empleos en fábricas, aunque muchos economistas han cuestionado estas afirmaciones.

El gobierno de Trump actúa con rapidez para reestructurar su programa de aranceles