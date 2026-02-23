Invitan a foro sobre derecho a la ciudad y participación vecinal en Saltillo

Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Invitan a foro sobre derecho a la ciudad y participación vecinal en Saltillo
    En el foro convocado por vecinas y vecinos de Saltillo, se tocarán temas como: planeación urbana, desarrollo inmobiliario y obra pública. VANGUARDIA

El encuentro reunirá a ciudadanía, academia y organizaciones para discutir reformas y mecanismos de participación en el desarrollo urbano

El próximo jueves 5 de marzo se realizará en Saltillo el foro “El derecho a la ciudad”, un espacio de diálogo abierto que busca fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano y comunitario, en un contexto donde crece la discusión sobre cómo se construyen y se gobiernan las ciudades.

El encuentro se llevará a cabo de 09:00 a 15:00 horas en el Teatro de Cámara “Otilio González” de la Universidad Autónoma de Coahuila, y es organizado por la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo en conjunto con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

De acuerdo con la convocatoria, el foro reunirá a autoridades, académicos, organizaciones civiles y representantes vecinales para analizar propuestas que buscan ampliar los mecanismos de participación en decisiones públicas. Particularmente, se enfocarán en temas de planeación urbana, desarrollo inmobiliario y obra pública.

Uno de los ejes centrales será la presentación de la llamada “Reforma vecinal”, impulsada por organizaciones ciudadanas, la cual contempla elevar a rango constitucional el derecho a la ciudad, reformar la Ley de Participación Ciudadana para garantizar apertura en sus instrumentos y establecer la consulta obligatoria a vecinas y vecinos en toda obra pública a través de cambios al Código Municipal del Estado.

Se contará con la participación de Armando López Romero, coordinador de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y presidente de la Asociación Vecinal en Defensa del Nogal, quien presentará la propuesta de reforma.

Además de Sara Martha Arizpe Ramos, directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila y del Centro de Integración Ciudadana de Saltillo, quien estará en la mesa 2 con el tema “La participación vecinal en el desarrollo inmobiliario como parte de la gobernanza”.

Igualmente, en la mesa 2 y bajo el mismo tema estará Juana Martha Betancourt Valero, psicóloga, docente y consejera electoral distrital, con trayectoria en educación especial y organización vecinal.

Las personas interesadas en asistir pueden registrarse previamente a través del número de WhatsApp 844-221-36-16 o en la página de Facebook de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

