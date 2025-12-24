Familia de Saltillo tendrá amarga Navidad tras la muerte de familiar camino a recibir atención médica

Saltillo
/ 24 diciembre 2025
    Familia de Saltillo tendrá amarga Navidad tras la muerte de familiar camino a recibir atención médica
    Familiares de un adulto mayor acudieron a una estación de bomberos en busca de auxilio; sin embargo, el hombre fue declarado sin vida tras fallidos intentos de reanimación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Un hombre de 71 años perdió la vida la mañana de este miércoles tras presentar complicaciones derivadas de padecimientos crónicos

En las vísperas de Navidad, una familia de Saltillo pasó de la expectativa de celebración al luto, tras perder a uno de sus integrantes la mañana de este miércoles, a consecuencia de las enfermedades que padecía.

Cerca de las 11:20 horas, familiares de Carlos “N”, de 71 años, se percataron de que su estado de salud se había agravado, por lo que decidieron trasladarlo de inmediato a la estación de bomberos para que recibiera atención médica.

$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento del fallecimiento, el cual fue certificado como muerte natural.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento del fallecimiento, el cual fue certificado como muerte natural. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La familia salió de su domicilio, ubicado en la colonia Parajes de Santa Elena, a bordo de un vehículo Nissan Versa con placas del estado de Nuevo León, con destino a la colonia 26 de Marzo. Sin embargo, al arribar al lugar, el hombre ya no respondía a estímulos.

Paramédicos de la estación realizaron maniobras de reanimación, aunque lamentablemente no lograron salvarle la vida, por lo que fue declarado sin signos vitales en el sitio.

Con visible consternación, los familiares notificaron lo ocurrido a otros allegados y esperaron la llegada de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento del deceso.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre padecía hipertensión y Párkinson, enfermedades que complicaron su estado de salud, por lo que el fallecimiento fue certificado como muerte natural.

Posteriormente, se dio aviso a una empresa funeraria, la cual se encargó de realizar los servicios correspondientes para darle el último adiós.

