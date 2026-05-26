Familia se impacta contra muro de contención, en Saltillo

Al no frenar a tiempo, una mujer y sus dos hijas resultaron con lesiones menores tras verse involucradas en un accidente automovilístico sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en los carriles con dirección a El Sarape, a la altura del bulevar Jesús Valdés Sánchez.

De acuerdo con la conductora, Shiomara N., de 47 años, no logró detener la marcha de su vehículo al percatarse del tráfico que tenía enfrente. Para evitar impactar a los automóviles que circulaban adelante, frenó de manera repentina y perdió el control de la unidad hacia su lado derecho.