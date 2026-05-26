Familia se impacta contra muro de contención, en Saltillo

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Saltillo
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    Familia se impacta contra muro de contención, en Saltillo
    No hubo lesionados de consideración Ulises Martínez
    Familia se impacta contra muro de contención, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja, atendieron a los lesionados Ulises Martínez
    Familia se impacta contra muro de contención, en Saltillo
    Las pequeñas estaban asustadas Ulises Martínez
    Familia se impacta contra muro de contención, en Saltillo
    Autoridades tomaron conocimiento del accidente Ulises Martínez

Una mujer y sus dos hijas protagonizaron el aparatoso accidente

Al no frenar a tiempo, una mujer y sus dos hijas resultaron con lesiones menores tras verse involucradas en un accidente automovilístico sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en los carriles con dirección a El Sarape, a la altura del bulevar Jesús Valdés Sánchez.

De acuerdo con la conductora, Shiomara N., de 47 años, no logró detener la marcha de su vehículo al percatarse del tráfico que tenía enfrente. Para evitar impactar a los automóviles que circulaban adelante, frenó de manera repentina y perdió el control de la unidad hacia su lado derecho.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/abuelo-le-dispara-a-su-nieto-tras-discusion-y-lo-deja-grave-en-ramos-arizpe-JO20953974

La camioneta Nissan Rogue terminó impactándose contra el muro de contención y quedó detenida en medio del carril derecho, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a la mujer y a las menores que viajaban con ella. Tras la valoración médica, se informó que ninguna presentaba lesiones de gravedad.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron maniobras para retirar el vehículo y liberar la vialidad, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

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