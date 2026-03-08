Familias de Saltillo disfrutan la Ruta Recreativa con actividades deportivas, recreativas y módulos de salud

Decenas de familias saltillenses aprovecharon este domingo la Ruta Recreativa, un espacio que cada semana reúne a ciudadanos para realizar actividad física, convivir al aire libre y acceder a servicios gratuitos que ofrecen distintas dependencias del Gobierno Municipal. A lo largo del bulevar Venustiano Carranza, principal sede de este paseo dominical, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en actividades deportivas y recreativas, en un ambiente que fomenta la movilidad activa y la convivencia comunitaria. TE PUEDE INTERESAR: ¿Irás a la marcha del 8M? Pronostican chubascos y lluvias fuertes por frente #39 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y SLP

Como parte de la dinámica que se ha consolidado durante la actual administración municipal, diferentes áreas del Ayuntamiento se sumaron con programas y servicios dirigidos a quienes recorren la ruta, con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de la población. Entre las dependencias participantes destacó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos distintos agrupamientos realizaron actividades de proximidad social para acercarse a la ciudadanía. A través de dinámicas y pláticas con familias, los elementos promovieron la confianza y la colaboración entre la población y las corporaciones de seguridad. Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención en el que personal médico brindó servicios gratuitos de detección de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, además de orientación nutricional para fomentar hábitos de vida saludables. Dentro de las acciones preventivas también se aplicaron vacunas contra el sarampión, con el objetivo de reforzar la protección de la población ante esta enfermedad y promover la cultura de la vacunación.

El módulo de salud incluyó además servicios para mascotas, ya que personal municipal aplicó vacunas antirrábicas y desparasitantes sin costo, como parte de las estrategias para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y proteger la salud pública. La Ruta Recreativa se lleva a cabo cada domingo de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía sobre el bulevar Venustiano Carranza, espacio que se habilita para el uso peatonal y recreativo de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación a la población para que continúe participando en esta actividad dominical, que además de promover el ejercicio y la convivencia familiar, permite acercar servicios de salud y programas municipales directamente a la comunidad.

Publicidad