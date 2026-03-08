Familias de Saltillo disfrutan la Ruta Recreativa con actividades deportivas, recreativas y módulos de salud

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 8 marzo 2026
    Familias de Saltillo disfrutan la Ruta Recreativa con actividades deportivas, recreativas y módulos de salud
    Niñas y niños participaron en dinámicas recreativas y juegos durante la Ruta Recreativa, disfrutando de un espacio seguro para la convivencia familiar. CORTESÍA

El Gobierno Municipal acercó servicios médicos gratuitos, actividades de proximidad social y acciones para promover la salud y la convivencia familiar

Decenas de familias saltillenses aprovecharon este domingo la Ruta Recreativa, un espacio que cada semana reúne a ciudadanos para realizar actividad física, convivir al aire libre y acceder a servicios gratuitos que ofrecen distintas dependencias del Gobierno Municipal.

A lo largo del bulevar Venustiano Carranza, principal sede de este paseo dominical, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en actividades deportivas y recreativas, en un ambiente que fomenta la movilidad activa y la convivencia comunitaria.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Irás a la marcha del 8M? Pronostican chubascos y lluvias fuertes por frente #39 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y SLP

$!Familias aprovecharon la Ruta Recreativa para ejercitarse y convivir este domingo en el bulevar Venustiano Carranza.
Familias aprovecharon la Ruta Recreativa para ejercitarse y convivir este domingo en el bulevar Venustiano Carranza. CORTESÍA

Como parte de la dinámica que se ha consolidado durante la actual administración municipal, diferentes áreas del Ayuntamiento se sumaron con programas y servicios dirigidos a quienes recorren la ruta, con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de la población.

Entre las dependencias participantes destacó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos distintos agrupamientos realizaron actividades de proximidad social para acercarse a la ciudadanía. A través de dinámicas y pláticas con familias, los elementos promovieron la confianza y la colaboración entre la población y las corporaciones de seguridad.

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención en el que personal médico brindó servicios gratuitos de detección de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, además de orientación nutricional para fomentar hábitos de vida saludables.

Dentro de las acciones preventivas también se aplicaron vacunas contra el sarampión, con el objetivo de reforzar la protección de la población ante esta enfermedad y promover la cultura de la vacunación.

$!Personal de Salud Pública Municipal aplicó vacunas, realizó detecciones de enfermedades y brindó atención para mascotas durante la jornada dominical de la Ruta Recreativa en Saltillo.
Personal de Salud Pública Municipal aplicó vacunas, realizó detecciones de enfermedades y brindó atención para mascotas durante la jornada dominical de la Ruta Recreativa en Saltillo. CORTESÍA

El módulo de salud incluyó además servicios para mascotas, ya que personal municipal aplicó vacunas antirrábicas y desparasitantes sin costo, como parte de las estrategias para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y proteger la salud pública.

La Ruta Recreativa se lleva a cabo cada domingo de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía sobre el bulevar Venustiano Carranza, espacio que se habilita para el uso peatonal y recreativo de la ciudadanía.

$!Elementos de seguridad realizaron actividades de proximidad social con las familias que recorrieron la Ruta Recreativa.
Elementos de seguridad realizaron actividades de proximidad social con las familias que recorrieron la Ruta Recreativa. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación a la población para que continúe participando en esta actividad dominical, que además de promover el ejercicio y la convivencia familiar, permite acercar servicios de salud y programas municipales directamente a la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ruta Recreativa

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
Inés Sainz ofreció en Saltillo la conferencia “Los retos de la Mujer del siglo XXI”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio

NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio