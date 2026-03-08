¿Irás a la marcha del 8M? Pronostican chubascos y lluvias fuertes por frente #39 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y SLP

Este día, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California (B.C.) y las corrientes en chorro polar y subtropical darán origen a la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada, que en combinación con el nuevo Frente Frío #40, generarán ambiente frío, vientos fuertes y lluvias en el noroeste mexicano, con probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de San Pedro Mártir y La Rumorosa, B.C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A su vez, el Frente Frío número 39 se extenderá como estacionario sobre el noreste del país, ocasionando rachas de viento de 40 a 60 km/h, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; se prevé que el Frente Frío #39 se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar al territorio nacional.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, mantendrán las condiciones para lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente y sureste de México, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Finalmente, continuará la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). Para el lunes 9 de marzo, la Cuarta Tormenta Invernal se desplazará gradualmente sobre el noroeste y norte de México, condiciones que mantendrán el ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Se prevé que, durante la tarde del miércoles, la Cuarta Tormenta Invernal ingrese a Texas, EUA y deje de afectar al país. Por su parte, el frente frío número 40 recorrerá lentamente el norte y noreste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, además de la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, por lo que se pronostican vientos muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos o tornados durante el martes. TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 39 provocará lluvias fuertes y posible formación de tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo tendrá un día parciamente nuboso, tormenta y lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Ramos Arizpe se espera un día cubierto a parcialmente nuboso con lluvia débil. La temperatura máxima será de 20 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. Torreón tendrá un día parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. En Monclova se espera un día cubierto, parcialmente nuboso con nubes y claros. La temperatura máxima será de 23 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. Piedras Negras disfrutará de un día cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 24 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. LLUVIAS - Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (norte). - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. - Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango y Ciudad de México. - Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir y La Rumorosa, B.C. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados

TEMPERATURAS - Máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo). - Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. - Máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo. - Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. - Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México. - Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. VIENTO Y OLEAJE - Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora. - Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. - Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. - Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: costa occidental de la península de Baja California, costas de Campeche y Yucatán. Se prevé visibilidad reducida por bruma y humo en las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡A sacar el paraguas! Pronostican fuertes lluvias... y hasta torbellinos en la Región Norte de Coahuila ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. TE PUEDE INTERESAR: ¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos. ¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor. ¿QUÉ ES UNA TORMENTA INVERNAL? Una tormenta invernal es un fenómeno meteorológico caracterizado por bajas temperaturas, fuertes nevadas, vientos intensos, hielo y, en algunos casos, lluvias heladas. Este tipo de tormentas puede causar varios efectos adversos, como cortes de energía, dificultad en las vías de transporte y problemas en infraestructuras debido a la acumulación de nieve o hielo. Las tormentas invernales pueden presentar diferentes formas de precipitación, que incluyen: • Nieve: Precipitación en forma de cristales de hielo que cae cuando las temperaturas están por debajo del punto de congelación. • Aguanieve: Mezcla de nieve y agua que suele caer cuando las temperaturas están cerca del punto de congelación. • Lluvia helada: Gotas de lluvia que se congelan al impactar superficies frías, creando una capa de hielo resbaladizo. • Vientos fuertes: Las tormentas invernales suelen ir acompañadas de ráfagas de viento que agravan la sensación térmica y dificultan la visibilidad en zonas nevadas. TE PUEDE INTERESAR: Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados ¿QUÉ HACER EN CASO DE TORMENTA INVERNAL? 1. Durante la Tormenta (En Interiores) * Abríguese bien: Vístase con varias capas de ropa suelta, ligera y cálida, en lugar de una sola capa pesada. * Manténgase informado: Escuche la radio o televisión para recibir información de emergencia y alertas meteorológicas. * Asegure su casa: -Cierre las habitaciones innecesarias para conservar el calor. -Ponga toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas. - Cierre las cortinas o persianas para mantener el calor. * Calefacción y seguridad: - Tenga cuidado con los calentadores portátiles y chimeneas. Mantenga todo lo inflamable a una distancia mínima de 1 metro (3 pies). - NO use estufas de gas, hornos o parrillas para calentar su casa, ya que esto conlleva riesgo de incendio e intoxicación por monóxido de carbono. * Proteja las tuberías: Deje los grifos interiores goteando ligeramente para permitir la circulación del agua y prevenir que se congelen y revienten. Abra las puertas de los gabinetes debajo de los fregaderos para que el aire caliente circule. 2. Peligros del Frío * Esté atento a los signos de: - Hipotermia (enfriamiento corporal): Escalofríos incontrolables, pérdida de memoria, desorientación, habla indistinta, somnolencia. Si sospecha de hipotermia, lleve a la persona a un lugar cálido, quítele la ropa mojada y caliente el centro de su cuerpo (pecho, cuello, cabeza, ingle). - Congelación: Pérdida de sensación y apariencia blanquecina o pálida en extremidades como dedos, lóbulos de las orejas o punta de la nariz. Busque atención médica inmediatamente. 3. Si Debe Salir o Palear Nieve * Evite el esfuerzo excesivo: Palear nieve pesada, empujar un auto o caminar en nieve profunda puede causar un ataque al corazón, especialmente si no está en buen estado de salud. * Vístase adecuadamente: Cúbrase todas las partes expuestas, incluyendo nariz, orejas, mentón y dedos. Use capas de ropa abrigada y seca, un gorro y botas resistentes al agua. 4. Conducción: * Evite viajar si es posible. * Si debe conducir, hágalo con extrema precaución, use cadenas en los neumáticos si es necesario, y mantenga el tanque de gasolina casi lleno.

