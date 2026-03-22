Familias disfrutan la Ruta Recreativa de Saltillo en el inicio de la primavera

Con un ambiente familiar y aprovechando el buen clima del inicio de la primavera, cientos de personas participaron este domingo en la Ruta Recreativa organizada por el Gobierno Municipal de Saltillo sobre el bulevar Venustiano Carranza. Desde temprana hora, familias completas se dieron cita para caminar, trotar, andar en bicicleta o patinar, ya sea de manera individual o acompañados de sus mascotas, en un espacio que fomenta la convivencia y la actividad física.

Durante esta jornada, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó diversas actividades enfocadas en fortalecer la proximidad social, con el objetivo de generar confianza entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad.

Asimismo, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló módulos de atención en los que se ofrecieron servicios gratuitos como detección de diabetes e hipertensión, además de orientación nutricional para los asistentes. En el área de atención a mascotas, se brindaron vacunas antirrábicas y servicios de desparasitación, promoviendo la tenencia responsable de los animales de compañía.

Por su parte, la Secretaría de Educación participó con acciones de difusión sobre la importancia de la educación inicial en el desarrollo de habilidades en la niñez.

El Gobierno Municipal invitó a la población a continuar asistiendo a la Ruta Recreativa, que se realiza todos los domingos de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el tramo del bulevar Venustiano Carranza comprendido entre las calles Baja California y Canadá.

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