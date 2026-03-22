Saltillo digitaliza su catastro con plataforma e-Catastro

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Saltillo digitaliza su catastro con plataforma e-Catastro
    El sistema integra servicios como avalúos, constancias y altas catastrales en un solo portal digital. CORTESÍA

La plataforma e-Catastro permite realizar trámites en línea de forma más rápida y transparente

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el Gobierno Municipal consolidó un nuevo modelo de gestión catastral mediante la ventanilla digital e-Catastro, con el objetivo de modernizar los servicios y facilitar los trámites a la ciudadanía.

El edil explicó que este sistema integra en una sola plataforma las cuatro herramientas catastrales que anteriormente operaban por separado, lo que permite simplificar procesos, reducir tiempos de respuesta y ofrecer servicios más accesibles y transparentes a través de medios digitales.

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Detalló que el modelo fue desarrollado con base en los nueve componentes del Modelo Óptimo de Catastro, entre los que destacan el marco jurídico, el uso de tecnologías de la información, la gestión de calidad, la profesionalización del servicio, así como la vinculación con distintos sectores.

Actualmente, la plataforma ofrece en línea diversos servicios como actualización catastral, avalúos, constancias de titularidad, no adeudo de predial, antigüedad de construcción y alerta catastral. Además, se han incorporado trámites como alta catastral, cédula catastral, historial, cancelación de traslado de dominio, planos certificados y herramientas como calculadora financiera.

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Para la construcción de este sistema, el municipio llevó a cabo más de 200 reuniones de trabajo con notarios, desarrolladores inmobiliarios, cámaras empresariales y ciudadanía, con el fin de fortalecer los procesos y atender necesidades específicas.

Finalmente, el alcalde destacó que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia para mantener a Saltillo como una de las ciudades más competitivas del país, mediante la colaboración entre gobierno, iniciativa privada, universidades y sectores sociales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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