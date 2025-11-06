Fatal accidente en la carretera 57: un hombre pierde la vida al chocar contra un tractocamión

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Fatal accidente en la carretera 57: un hombre pierde la vida al chocar contra un tractocamión
    Elementos de rescate acudieron al kilómetro 10+500 de la carretera 57, en el tramo La Carbonera, donde un vehículo quedó completamente destrozado tras un fuerte choque. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

El accidente ocurrió en el tramo La Carbonera, cuando un automóvil Volkswagen Polo se impactó contra un tractocamión a la altura del kilómetro 10+500

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen perdió la vida sobre la carretera 57, en el tramo La Carbonera, en el municipio de Arteaga.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte que indicaba que un vehículo estaba completamente destruido sobre el kilómetro 10+500, en dirección hacia Ramos Arizpe.

$!La Guardia Nacional acordonó la zona del accidente para permitir las labores periciales y garantizar la preservación de las evidencias.
La Guardia Nacional acordonó la zona del accidente para permitir las labores periciales y garantizar la preservación de las evidencias. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Paramédicos y elementos del cuerpo de rescate de Caminos y Puentes Federales se trasladaron al lugar, pues en primera instancia se informó que una persona se encontraba prensada al interior de un automóvil compacto de la marca Volkswagen, modelo Polo.

Desafortunadamente, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y acordonaron el área para preservar las evidencias.

$!Paramédicos confirmaron en el lugar el fallecimiento del conductor del Volkswagen Polo, quien quedó prensado entre los restos del automóvil.
Paramédicos confirmaron en el lugar el fallecimiento del conductor del Volkswagen Polo, quien quedó prensado entre los restos del automóvil. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

El conductor de un tractocamión, quien presuntamente se colisionó contra el vehículo compacto, señaló que la unidad siniestrada salió de manera inesperada de su carril, por lo que el impacto fue inevitable.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Tras concluir los trabajos de peritaje, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley.

