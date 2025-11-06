Fatal accidente en la carretera 57: un hombre pierde la vida al chocar contra un tractocamión

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen perdió la vida sobre la carretera 57, en el tramo La Carbonera, en el municipio de Arteaga. Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte que indicaba que un vehículo estaba completamente destruido sobre el kilómetro 10+500, en dirección hacia Ramos Arizpe. TE PUEDE INTERESAR: Endulzan a Saltillo, comparten Pan de Muerto Monumental; reparten más de 2 mil piezas

Paramédicos y elementos del cuerpo de rescate de Caminos y Puentes Federales se trasladaron al lugar, pues en primera instancia se informó que una persona se encontraba prensada al interior de un automóvil compacto de la marca Volkswagen, modelo Polo. Desafortunadamente, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y acordonaron el área para preservar las evidencias.