Fatal volcadura en Ramos Arizpe deja un muerto y varios lesionados en el libramiento Óscar Flores Tapia

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Saltillo
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    Fatal volcadura en Ramos Arizpe deja un muerto y varios lesionados en el libramiento Óscar Flores Tapia
    La camioneta terminó volcada sobre su costado derecho tras salir de la carpeta asfáltica en el libramiento Óscar Flores Tapia. ULISES MARTÍNEZ

Una volcadura registrada en el libramiento dejó como saldo un trabajador fallecido y varios lesionados; autoridades investigan las causas del accidente

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, de la Policía Estatal y cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe y Arteaga atendieron la tarde de este sábado un accidente registrado en el kilómetro 5 del libramiento Óscar Flores Tapia, donde una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando una camioneta Ford Ranger, con placas EH-0986-E, en la que viajaban cinco trabajadores, volcó mientras circulaba de Ramos Arizpe hacia Arteaga. Durante el accidente, algunos de los ocupantes salieron proyectados de la unidad y uno de ellos falleció en el lugar.

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$!Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.
Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante, presuntamente a causa de una falla mecánica en la tracción delantera de la camioneta. Tras salir de la carpeta asfáltica, el vehículo descendió al camellón central del libramiento, donde dio varias volteretas hasta quedar recostado sobre su costado derecho.

Paramédicos de ambas corporaciones brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, mientras que elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las maniobras de rescate y evitar nuevos incidentes.

La víctima fue identificada como Apolinar Valencia García, de 34 años. Entre los lesionados se encuentra José Guadalupe García Ramírez, de 31 años, quien fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, junto con otro hombre de aproximadamente 30 años.

$!La víctima mortal fue identificada como Apolinar Valencia García, de 34 años, quien salió proyectado durante la volcadura.
La víctima mortal fue identificada como Apolinar Valencia García, de 34 años, quien salió proyectado durante la volcadura. ULISES MARTÍNEZ

En el sitio permanecieron José Miguel Guadalupe Valero, de 37 años, José Miguel Santes García y Cristóbal Santes Villanueva, quienes también fueron valorados por los cuerpos de emergencia.

$!Paramédicos de Ramos Arizpe y Arteaga atendieron a los lesionados y trasladaron a dos de ellos a un hospital.
Paramédicos de Ramos Arizpe y Arteaga atendieron a los lesionados y trasladaron a dos de ellos a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente. Concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que la camioneta fue retirada del lugar con el apoyo de una grúa.

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