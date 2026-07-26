Feligreses de Saltillo, listos para el novenario en honor del Santo Cristo de la Capilla

El descenso de la imagen representa el momento en que el Santo Cristo queda más cercano a los fieles para su veneración durante los días del novenario. A partir de entonces, la Catedral recibirá diariamente a miles de personas que acudirán a participar en las celebraciones litúrgicas, peregrinaciones y actividades religiosas.

Este lunes 27 de julio comenzarán los festejos del Santo Cristo de la Capilla con el tradicional descenso de la imagen desde su altar en la Capilla hasta el altar principal de la Catedral de Santiago, acto que marca el inicio de las festividades patronales que culminarán el 6 de agosto, en Saltillo.

El novenario se desarrollará del 28 de julio al 5 de agosto con misas ordinarias por la mañana desde las 05:30 hasta las 12:30 horas, y por la tarde a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas, además de una peregrinación diaria para indulgencias que partirá de la Plaza Nueva Tlaxcala. Para asegurar la difusión de los cultos, se mantendrán transmisiones en vivo a las 06:30 horas a través de la página de Facebook Santo Cristo Saltillo, así como misas televisadas en los canales 9.1 de Televisa Univisión y bloques vespertinos por la señal de María Visión.

La historia de esta celebración se remonta a más de cuatro siglos. De acuerdo con la tradición, la imagen del Santo Cristo llegó a la entonces Villa de Santiago del Saltillo alrededor de 1608, cuando una recua de mulas que transportaba imágenes religiosas hacia el norte del virreinato no pudo continuar su camino después de que una de ellas se negara a avanzar. El hecho fue interpretado como una señal divina y la imagen permaneció en la villa, convirtiéndose con el paso del tiempo en el principal símbolo religioso de la comunidad.

La creciente devoción dio origen a la construcción de la Capilla del Santo Cristo durante el siglo XVIII, anexa a la Catedral de Santiago. Conforme aumentó el número de peregrinos y la fama de los favores atribuidos a la imagen, las celebraciones religiosas fueron adquiriendo mayor relevancia hasta consolidarse en las tradicionales fiestas patronales que anteceden al 6 de agosto, fecha en que la Iglesia Católica celebra la Transfiguración del Señor.

Con el paso de los años, el novenario se convirtió en el eje central de estas festividades. Desde hace más de un siglo, el descenso de la imagen, las peregrinaciones, las misas y la verbena popular forman parte de una tradición profundamente arraigada entre los saltillenses, que ha trascendido generaciones y hoy congrega a miles de fieles provenientes de diferentes municipios de Coahuila, así como de Nuevo León, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Texas y otras regiones del país.